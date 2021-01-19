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11 ilde FETÖ operasyonu başladı

19.01.2021 09:06 | Son Güncelleme:
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11 ilde FETÖ operasyonu başladı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 ilde yürüttüğü terör örgütü FETÖ soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik operasyonda, Polis Okulu ve Polis Akademisi yapılanması içerisinde örgütün mahrem imam sorumlusu olduğu iddia edilen 20 şüphelinin yakalanma çalışmasına başlandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 ilde yürüttüğü terör örgütü FETÖ soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik operasyonda, Polis Okulu ve Polis Akademisi yapılanması içerisinde örgütün mahrem imam sorumlusu olduğu iddia edilen 20 şüphelinin yakalanma çalışmasına başlandı. İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Kilis, Ordu, Van, Zonguldak, Çorum ve Manisa’da gözaltına alınacak şüpheliler arasında 3 aktif polis, 3 aktif öğretmen, 2 ihraç polis memuru ve 12 özel sektör çalışanı bulunuyor.

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