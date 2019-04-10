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11 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:09 | Son Güncelleme

Mardin merkezli 11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

11 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik 11 ilde 1’i teğmen, 8 muvazzaf asker, 5’i KHK ihracı toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında mahrem imamlarla ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edilen teğmen, astsubay, muvazzaf sözleşmeli er ve aralarında ihraç olan 16 askere yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara, Konya, Tokat, Ağrı, Manisa, Elazığ, İstanbul, Karaman, Bilecik, Hatay, Denizli, illerinde düzenlenen operasyonlarda A.G., H.K., M.A., Y.T., İ.Ş., T.K., E.K., H.A., M.K., M.R.K., Ö.K., M.Ş., L.K., Ş.Y. isimli 14 şahıs gözaltına alındı.

İki kişinin ise aranması devam ediyor.

(İHA)

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