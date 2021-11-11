11 Kasım günlük burç yorumları! Negatif enerjilere takılı kalmayın

İkizler burcu gün içinde birden fazla iş ve konu için koşturabilir. Öfke, kıskançlık duygusu aslan burcunun enerjisini düşürebilir. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde ilişkilerde ve arkadaşlıklarınızda yeni başlangıçlar yaşanabilir. Bazı ilişkilerinizde açık konuşmalar, dertleşmeler veya sorunlu durumlarda yüzleşmeler yaşanabilir. Stresli bir konuda kontrollü davranabilirsiniz.

BOĞA

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde ilişkileriniz veya kariyer hedeflerinizle ilgili bir zorluğu aşabilir veya yeni bir yolun ilk adımlarını atabilirsiniz. Bazı ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili nihai kararı alabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde kalabalık ortamlara katılabilir, eğitimler ve kurslarla ilgili aktif bir gündem içinde olabilirsiniz. Birden fazla iş ve konu için koşturabilir, gün içinde sezgilerinizle gizli, saklı durumları çözebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde harcamalar ve para çıkışları gündeminizde olabilir. Satış odaklı işler yapanlar için kazançlı bir gün olabilir. Negatif durumlara ve negatif enerjilere takılı kalmayın.

ASLAN

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde ilişkileriniz ve sevdikleriniz ön planda olmaya devam edecek. Bazı konuşmalar önemli yerlere gidebilir. Öfke, kıskançlık ve kontrol duygusu enerjinizi düşürebilir ve sizi aşağı çekebilir.

BAŞAK

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde ulaşımda dikkatli olmalı, kısa süreli aksilikler yaşanabilir. Aklınıza koyduğunuzu yapmakta, bildiğinizde ısrar etmekte daha kararlı olabilirsiniz. İnatçılık, imalı sözler ve üstü kapalı konuşmalar içinde bulunabilirsiniz.

TERAZİ

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde bir dilek ve isteğiniz karşınıza gelebilir. Bir süredir size gerilim ve kaygı veren durum çözüme gidebilir. Aşk ilişkilerinde sessiz anlaşmalar, anlaşılma durumları güçlü çalışabilir.

AKREP

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde ebeveynlerinizle ilgili konular öne çıkabilir. Ebeveyn olma, gebelikle ilgili gündemler ile meşgul olabilirsiniz. Akşam saatlerinde bir şans ve fırsat karşınıza gelebilir.

YAY

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde aklınızdan geçenlerin önünüze geldiğini görebilirsiniz. Sezgileriniz ve öngörüleriniz doğru çıkabilir. Sözlerinizin enerjisi güçlü olacağı için olumlamalar yapabilirsiniz. Eğitim ve kurslar gündemde.

OĞLAK

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde birden fazla harcama ve para çıkışı olabilir. Kibir ve bencillik gibi enerjiler içinde olmamaya çalışın. Bir hediye alabilir, finansal bir şans yakalayabilirsiniz.

KOVA

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde görüntünüzle, tarzınızla, dış görünüşünüzle daha fazla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerinizde ve iş hayatınızda daha kontrollü, soğukkanlı ve gizemli davranabilirsiniz.

BALIK

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne uyku düzensizlikleriye başlayabilirsiniz. Gün içinde anlık durumlar ruh halinizi daha hızlı etkileyebilir. İnançlarınız ve değerlerinizin doğrultusunda ilerleme zamanı.



