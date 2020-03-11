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  4. 11 Mart 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

11 Mart 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 22:42 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 978. hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 933 bin 375 lira ikramiye kazandı. İşte MPİ 11 Mart 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları...

11 Mart 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun 11 Mart 2020 çekilişinde, kazandıran numaralar 2, 6, 14, 22, 34 ve artı 4 olarak belirlendi.

11 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI

sanstopu

BÜYÜK İKRAMİYE İSABET EDEN KUPAN UŞAK'TAN YATIRILDI

Şans Topu oyununun 978. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 933 bin 375 lira 25 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 4 bin 516 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 232 kişi 519 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 791 kişi 53 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 201 kişi 29 lira 65'er kuruş, 3 bilen 80 bin 640 kişi 4 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 471 kişi 6 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 197 bin 816 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Uşak merkezden yatırıldığı bildirildi.

(AA)

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