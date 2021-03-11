11 Mart 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?

11 Mart’ta Akrep burcu ev ile ilgili ani gündemlerle uğraşacakken, Başak burcundakiler yarım kalan işlerini tamamlayacak. Yengeç'i gerilimli olaylar beklerken, İkizler burcunu hareketli bir gün bekliyor olacak. Balık burcunu ise 11 Mart Perşembe gününde düzensiz bir uyku bekliyor. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının 11 Mart Perşembe günlük burç yorumları...

10 MART BALIK BURCU YORUMU



Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Bazı planlarınızı ertelemeye karar verebilir, bazı kararlarınızdan vazgeçebilirsiniz. Yasal süreçler kapanabilir.

10 MART KOVA BURCU YORUMU



Bugün enerjiniz ve motivasyonunuz daha değişken olabilir. Ruh haliniz hızlı değişecek. Dış koşullardan bağımsız hareket etmek ve ilerlemek isteyeceksiniz. Zaman zaman vurdumduymaz olabilirsiniz.

10 MART OĞLAK BURCU YORUMU



Bugün finansal konularda plan dışı durumlar, bu alandaki planlarınızda son dakika değişiklikleri olabilir. Önemli yatıırmlardan kaçının. Borçlarınızı ödemek ve kapatmak için uygun bir gün.