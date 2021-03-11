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11 Mart 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?

Seo Editör-5 Seo Editör-5 11.03.2021 08:46 | Son Güncelleme:
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11 Mart 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Terazi, Akrep, Aslan, Başak, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 11 Mart 2021 Perşembe gününde önemli konular bekliyor. Astrolog Merve Rençber aşktan paraya, sağlıktan eğitime kadar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumlarını paylaştı. İşte 11 Mart günlük burç yorumları...

11 Mart’ta Akrep burcu ev ile ilgili ani gündemlerle uğraşacakken, Başak burcundakiler yarım kalan işlerini tamamlayacak. Yengeç'i gerilimli olaylar beklerken, İkizler burcunu hareketli bir gün bekliyor olacak. Balık burcunu ise 11 Mart Perşembe gününde düzensiz bir uyku bekliyor. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının 11 Mart Perşembe günlük burç yorumları...

10 MART BALIK BURCU YORUMU

Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Bazı planlarınızı ertelemeye karar verebilir, bazı kararlarınızdan vazgeçebilirsiniz. Yasal süreçler kapanabilir.

10 MART KOVA BURCU YORUMU

Bugün enerjiniz ve motivasyonunuz daha değişken olabilir. Ruh haliniz hızlı değişecek. Dış koşullardan bağımsız hareket etmek ve ilerlemek isteyeceksiniz. Zaman zaman vurdumduymaz olabilirsiniz.

10 MART OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün finansal konularda plan dışı durumlar, bu alandaki planlarınızda son dakika değişiklikleri olabilir. Önemli yatıırmlardan kaçının. Borçlarınızı ödemek ve kapatmak için uygun bir gün.

10 MART YAY BURCU YORUMU

Bugün gecikmeler ve aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Gün içinde yarım kalan işlerinizi tamamlamaya gayret edin. Önemli konuşmalar kaçının, önemli kararlar için acele etmeyin.

10 MART AKREP BURCU YORUMU

Bugün ev içerisinde ani gündemler ve plan dışı değişiklikler söz konusu olabilir. Aile üyelerinizin yaşamında gelişen durumlar sizin de gündeminizi etkileyebilir.

10 MART TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün güne dair motivasyonunuz daha değişken olabilir. Dış koşullardan, insanların size olan tavrından etkilenebilirsiniz. Onay görme isteğiniz artıyor.

10 MART BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün yarım kalan işlerinizi tamamlamaya çalışın. Yeni planlar ve yeni başlangıçlardan ziyade elinizdeki iş ve konuları kapatıp sonuçlandırmaya bakın. Günlük işlerinizde ve çalışma ortamında aksaklıklar olabilir.

10 MART ASLAN BURCU YORUMU

Bugün hayatınızdaki insanların yaşamlarında önemli gelişmeler olabilir. İnsanlarla birlikte olan işleriniz ve planlarınızda değişiklikler olabilir. Akşam saatlerinde merak hali artıyor.

10 MART YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün gerilim ve huzursuzluğa daha kolay kapılabilirsiniz. Negatif enerji alanında kalmamaya dikkat etmelisiniz. Kendi işleriniz ve kendi planlarınızla ilgilenmek daha iyi hissettirebilir.

10 MART İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün hızlı ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Şartlar ve planlarınız aniden değişebilir. Akşam saatlerinde Yeni Ayın etkileriyle yaşamınızda önemli değişimler olabilir.

10 MART BOĞA BURCU YORUMU

Bugün gerilimden ve öfke kontrol sorunlarından kaçınmaya özen gösterin. Ebeveynler, aile üyeleri ve yöneticilerle ilişkiler gün içerisinde ön planda olabilir. Akşam saatlerinde daha sakin olabilirsiniz.

10 MART KOÇ BURCU YORUMU

Bugün güne dair planlarınızda değişiklikler olabilir. Arkadaşlarınızla yardımlaşmalar içerisinde olabilirsiniz. Akşama doğru önemli netleşmeler yaşayabilirsiniz.

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