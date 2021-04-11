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11 Nisan günlük vaka sayıları | 11 Nisan günlük vaka sayıları açıklandı

11.04.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük vaka sayıları son zamanlarda gittikçe artıyor. Aşı uygulamaları ve alınan kafe kapatma tedbirleri devam ederken vaka sayılarında son zamanlarda ciddi bir artış gözlemleniyor. Bir aydır açık olan kafe ve restoranlar, koronavirüs yayılmasın diye Ramazan ayı boyunca paket servise geçiyor. Ramazan ayı bittikten sonra ise kafe ve restoranların tekrar açılması bekleniyor. 10 Nisan tarihinde günlük vaka sayıları 52 bin seviyesine kadar yükseldi. Peki, 11 Nisan günlük vaka sayıları kaç oldu?

11 Nisan günlük vaka sayıları | 11 Nisan günlük vaka sayıları açıklandı

Günlük vaka sayıları 10 Nisan itibariyle, 52 bin 676 olarak açıklandı. Yapılan 302 bin 735 testten 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı. 10 Nisan itibariyle ise COVID-19 sebebi ile 248 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyona yaklaşırken, koronavirüs sebebi ile toplam vefat sayısı 33 bin 702’ye ulaştı. 11 Nisan günlük vaka sayıları açıklandı mı?

11 NİSAN GÜNLÜK VAKA SAYILARI AÇIKLANDI

Türkiye günlük vaka sayıları covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 11 Nisan günü 294 bin 274 kişiye test yapıldı ve bu kişilerden 50 bin 678 kişinin testi ise pozitif çıktı. Koronavirüs kaynaklı ölümler ise 237 oldu.

11 NİSAN GÜNLÜK VAKA TABLOSU

11 nisan

10 NİSAN GÜNLÜK VAKA TABLOSU

10 Nisan günü açıklanan son tabloya göre 302 bin 735 test yapıldı. Bu kişilerden 52 bin 676 vatandaşın testi ise pozitif çıktı. 248 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 Nisan günlük vaka sayıları ise henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

10 nisan

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı

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