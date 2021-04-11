11 Nisan günlük vaka sayıları | 11 Nisan günlük vaka sayıları açıklandı

Günlük vaka sayıları 10 Nisan itibariyle, 52 bin 676 olarak açıklandı. Yapılan 302 bin 735 testten 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı. 10 Nisan itibariyle ise COVID-19 sebebi ile 248 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyona yaklaşırken, koronavirüs sebebi ile toplam vefat sayısı 33 bin 702’ye ulaştı. 11 Nisan günlük vaka sayıları açıklandı mı?

11 NİSAN GÜNLÜK VAKA SAYILARI AÇIKLANDI

Türkiye günlük vaka sayıları covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 11 Nisan günü 294 bin 274 kişiye test yapıldı ve bu kişilerden 50 bin 678 kişinin testi ise pozitif çıktı. Koronavirüs kaynaklı ölümler ise 237 oldu.

11 NİSAN GÜNLÜK VAKA TABLOSU

10 NİSAN GÜNLÜK VAKA TABLOSU

10 Nisan günü açıklanan son tabloya göre 302 bin 735 test yapıldı. Bu kişilerden 52 bin 676 vatandaşın testi ise pozitif çıktı. 248 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 Nisan günlük vaka sayıları ise henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.





