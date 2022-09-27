HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 11 yaşındaki Fatma'dan alkışlanacak hareket! Yaban domuzlarının başında bekledi...

11 yaşındaki Fatma'dan alkışlanacak hareket! Yaban domuzlarının başında bekledi...

27.09.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana geldi. 11 yaşındaki Fatma Yaren isimli çocuk, parkı mesken tutarak her gün aynı saatlerde yiyecek aramaya gelen yaban domuzlarını diğer çocuklar taş atarak korkutmasın diye bankta bekledi. Fatma, "Birkaç çocuk ellerine taş alıp domuzları korkutuyor... Ben de bir daha gelmesinler diye bekledim yemeklerini yiyorlar" diye konuştu. Fatma Yaren'in hareketi, mahalledekilerin de takdirini topladı.

11 yaşındaki Fatma'dan alkışlanacak hareket! Yaban domuzlarının başında bekledi...

Marmaris Sarıana Mahallesi'nde bir çocuk parkında 5 domuz ve yavruları mahallelinin attığı yemek artıklarını yemek için düzenli olarak aynı saatlerde geldiklerinde diğer çocuklar tarafından taşla kovalanınca küçük Fatma eline dondurmasını da alarak banka oturup yemeklerini rahat yemeleri için bekledi.

AW722720_01

'ASIL ONLAR İNSANLARDAN KORKUYOR'

11 yaşındaki ilkokul beşinci sınıf öğrencisi olduğunu belirten Fatma Yaren, "Burada bir abi vardı onunla domuzları besledik birkaç çocuk ellerine taş alıp domuzları korkutuyor, abi onlara kızdı, çocuklar gitti. Ben de bir daha gelmesinler diye bekledim yemeklerini yiyorlar" diyerek kendilerine zarar vermediklerini asıl onların insanlardan korktuklarını belirtti. (İHA)

AW722720_05

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralıAcı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı
Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişmeAnnesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme
Korkunç olay! Ormanlık alanda 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar ettiKorkunç olay! Ormanlık alanda 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti
Anahtar Kelimeler:
domuz bank yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ardahan'da 5.3 şiddetinde deprem! Birçok ilde hissedildi

Ardahan'da 5.3 şiddetinde deprem! Birçok ilde hissedildi

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

Hain saldırıdan dakikalar önce çöpe atmışlar

Hain saldırıdan dakikalar önce çöpe atmışlar

Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı sözleri!

Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı sözleri!

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

CHP raporu olay oldu! İmzası bulunan Özgür Özel'den açıklama

CHP raporu olay oldu! İmzası bulunan Özgür Özel'den açıklama

İlginizi Çekebilir

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.