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  4. 11 yaşındaki Mehmet parkta oynarken hayatını kaybetti! Çocukların ifadesi korkunç gerçeği ortaya çıkardı

11 yaşındaki Mehmet parkta oynarken hayatını kaybetti! Çocukların ifadesi korkunç gerçeği ortaya çıkardı

28.09.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parkta oyun oynayan 11 yaşındaki Mehmet Akhan bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlene ve hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, parktaki diğer çocukların ifadesine başvurunca gerçek ortaya çıktı. Parkta eğlenme amacıyla torpil patlatıldığı ve kalp hastası olduğu öğrenilen Akhan'ın patlama sesinden sonra rahatsızlandığı bildirildi.

11 yaşındaki Mehmet parkta oynarken hayatını kaybetti! Çocukların ifadesi korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Denizli'de, evinin yakınındaki parkta oynarken aniden fenalaşıp, yere yığılan Mehmet Akhan (11), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akhan'ın, kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde, evinin yakınındaki parkta arkadaşlarıyla oynayan Mehmet Akhan, birden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Akhan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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TORPİL SESİNDEN FENALAŞTI

Parkta diğer çocukların ifadesine başvuran polis, parkta eğlenme amacıyla torpil patlatıldığını, kalp hastası olduğu öğrenilen Akhan'ın patlama sesinden sonra rahatsızlandığını belirledi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside Akhan'ın, kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Mehmet Akhan'ın cenazesi, gözyaşlarıyla Kayıhan Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

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Denizli torpil
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