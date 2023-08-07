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11 yıldır her yerde aranıyordu! 'En tehlikeli 100 kaçak listesi'nde olan ünlü mafyanın futbol tutkusu pahalı patladı...

07.08.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da 11 yıldır aranan Vincenzo La Porta futbol sevdası yüzünden yakayı ele verdi. Vincenzo La Porta, en tehlikeli 100 kaçak listesinde bulunuyordu.

11 yıldır her yerde aranıyordu! 'En tehlikeli 100 kaçak listesi'nde olan ünlü mafyanın futbol tutkusu pahalı patladı...

Napolili Vincenzo La Porta, Napoli futbol kulübünün şampiyon olmasıyla birlikte Yunanistan'ın Corfu Adası'nda kutlama yaptı. Kutlama sırasında fotoğrafları çekilen ve bu sayede teşhis edilen La Porta yakalandı.

NAPOLİ SEVDASI

Napoli merkezli Camorra mafyasıyla bağlantılı olduğu belirtilen 60 yaşındaki La Porta, Yunanistan’ın Corfu adasında bir restoranda kutlama sırasında çekilen fotoğrafı sayesinde teşhis edildi.

İtalyan carabinieri güvenlik güçlerinin açıklamasına göre sosyal medyada yayımlanan fotoğraflarda La Porta, Napoli atkısı ve şapkasıyla görülüyordu.

Açıklamada, "Ona ihanet eden futbol ve Napoli tutkusu oldu. La Porta şampiyonluk zaferi karşısında direnemedi" denildi.

NAPOLİ

LA PORTA TUTUKLANDI

Fotoğraflar ve mali işlemlerin takibi sayesinde izi sürülen La Porta geçen Cuma günü tutuklandı.

İtalya basınındaki haberlere göre La Porta, Corfu adasında mopediyle gezerken yakalandı.

Kaçak İtalyan’ın bir süredir adadaki bir restoranda aşçılık yaptığı ve Yunanistan’da bir aile kurduğu, 9 yaşında bir çocuğu olduğu belirtiliyor.

Vincenzo La Porta, İtalya basınında Camorra klanlarından Contini’nin ‘beyaz yakalı’ üyesi olarak tanımlanıyor.

İtalya, suç örgütü üyeliği, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık gibi suçlardan 14 yıl hapse mahkum edilen La Porta’nın iadesini istiyor.

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