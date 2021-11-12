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  4. 112'yi arayarak "Ormanda kayboldum" demişti! 15 yaşındaki kız şehir merkezinde bulundu

112'yi arayarak "Ormanda kayboldum" demişti! 15 yaşındaki kız şehir merkezinde bulundu

12.11.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ormanda kaybolduğunu ihbar eden Esra Yıldız (15) sabah saatlerinde şehir merkezinde bulundu.

112'yi arayarak "Ormanda kayboldum" demişti! 15 yaşındaki kız şehir merkezinde bulundu

Yıldızeli ilçesine bağlı İğnebey köyündeki evinden bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek ayrılan Esra Yıldız, geri dönmeyince ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler arama hazırlığı yaparken Esra Yıldız, dün saat 21.45 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kent merkezindeki Kardeşler Tepesi'nde bulunan ormanda yolunu kaybettiğini ve çok üşüdüğünü belirterek ihbarda bulundu. Bir süre sonra Esra Yıldız'ın telefonuna ulaşılamaması üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Akrep-120 Komando Timi de arama çalışmalarına katıldı. Gece görüşlü drone'la yapılan aramalarda ormanlık alanda Yıldız'ın izine rastlanılamadı.

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KÖPRÜ ÜZERİNDE GÖRÜLDÜ

Sabah saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yakınlarında bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki köprüde bir kız çocuğunun olduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye gitti. Kız çocuğunun Esra Yıldız olduğu anlaşıldı. Köprü üzerinde bekleyen Yıldız, ekiplerin kısa süren ikna çabası sonrası alındı. Yıldız, Sivas Numune Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastaneye girerken Yıldız'ın ağladığı görüldü. Yıldız, geceyi nerede geçirdiği sorularına cevap vermedi.

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(DHA)

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