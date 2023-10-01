113 kişinin hayatını kaybettiği düğünde evlendiler... O çift ilk kez konuştu, yaşanan dehşeti anlattı!

Irak’ın Musul kentine bağlı Hamdaniye ilçesinde 26 Eylül akşamı düzenlenen bir düğün, yaşanan korkunç bir olay nedeniyle faciaya dönmüş, genç çift ise en mutlu günlerinde kabusu yaşamıştı. Düğünde çıkan yangında 113 kişi hayatını kaybetmiş, en az 150 kişi de yaralı olarak kurtarılmıştı.

100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği düğünde evlenen çift ise korkunç olayın ardından İngiliz medyasına konuştu. İngiliz Sky News’e konuşan 27 yaşındaki damat Revan ve 18 yaşındaki gelin Haneen yaşadıkları dehşeti ve daha fazlasını anlattı...

YANGINDAN SAĞ ÇIKTILAR AMA...

Genç çift, yangından sağ çıkmalarına rağmen kendilerini "içten içe ölü" hissettiklerini söyledi. Gelinin annesi ve ağabeyinin öldüğü, babasının ise yoğun bakımda tedavi altında olduğu belirtilirken, damat Revan, 15 aile üyesini kaybettiğini, gelin Haneen'in de 10 yakınını kaybettiğini ve konuşamadığını ifade etti.

Görünüşe göre yaşanan felaket, artık genç çiftin memleketlerinde kalamayacakları anlamına geliyor.

DAMAT: "ARTIK BURADA YAŞAYAMAYIZ"

Çünkü damat Revan, “Bu kadar, artık burada yaşayamayız. Ne zaman biraz mutlu olmak istesek trajik bir olay yaşanıyor ve mutluluğumuzu yok ediyor. En iyisi ayrılmak. Burada karşınızda canlı olarak oturduğumuz doğru ama içimizde ölüyüz. Uyuşmuş durumdayız. İçimizde ölüyüz" dedi.

İlk haberlere göre yaklaşık 900 davetlinin bulunduğu düğünde çıkan yangının sorumlusu çiftin slow dansı için yakılan havai fişekler olarak gösteriliyordu. Ancak Revan yangının bir şekilde tavanda başladığına inanıyor.

EŞİNİN BACAĞI EZİLMİŞ

Revan, “Yangının tavandan çıktığını düşünüyorum. Bir kısa devre olmuş olabilir bilmiyorum. Tavandan başladı ve biz sıcaklığı hissettik. Tavan birkaç saniye içinde eridi” ifadelerini kullandı. Yangını fark edince gelinlik içindeki eşini alıp mutfak kapısından girdiklerini belirten Revan, bu sırada mekandan kaçmaya çalışanların eşinin bacağını ezdiğini dile getirdi.

Tek bir yangın söndürme tüpü olduğunu ve onun da çalışmadığını öne süren Revan, “Akrabalarımız, dostlarımız, sevdiklerimiz gitti. İki gün önce Haneen’in amcasını ve iki kızını defnettik. Dün onun diğer amcasını defnettik. Bugün onun kardeşi ve annesini defnettik” ifadelerini kullandı.

