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11ÜS durakları, hareket saatleri: 11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar hattı güzergahı ve durak isimleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
25.06.2024 18:26
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İstanbul'da yaşayan ve 11ÜS hattını kullanmak zorunda olan vatandaşlar, bu otobüs durakları hakkında yoğun bir şekilde bilgi aramaktadır. Oldukça uzun bir hat olan 11ÜS, birçok duraktan geçtiği için, güzergah hakkında güncel bilgilere erişim büyük önem taşımaktadır. İETT, zaman zaman çeşitli nedenlerle 11ÜS hattında birtakım değişiklikler yapabilmektedir.

11ÜS durakları, hareket saatleri: 11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar hattı güzergahı ve durak isimleri

İstanbul'da yaşayan milyonlarca insan için toplu taşıma, günlük yaşamın hayati bir parçasıdır. Özellikle otobüsler, şehir içi ulaşımda büyük bir rol oynar. İşe veya okula gitmek için çeşitli otobüs hatlarını kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün durakları hakkında en güncel bilgilere sahip olmayı istemektedir.

Bu hatlar arasında öne çıkanlardan biri de 11ÜS otobüs hattıdır. Bu nedenle, bu hatla ilgili en son güncellemeleri takip etmek yolcular için kritik bir gereklilik hâline gelmiştir. İstanbul'un farklı bölgelerinden geçen ve geniş bir güzergaha sahip olan 11ÜS hattı, birçok duraktan da geçmektedir. Bu kapsamda 11ÜS durak isimleri ve 11ÜS saatleri merak edilmektedir.

11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar hattı durak isimleri

11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar hattı, İETT'nin İstanbul'da sunduğu önemli otobüs hatlarından biridir. İstanbulluların en sık kullandığı hatlar arasında yer alan 11ÜS, geniş güzergahı ile birçok durağa uğrar. 11ÜS durakları güzergah bilgileri ve diğer önemli detaylar şöyledir:

  • SULTANBEYLİ PERONLAR - Pendik
  • EŞREF BİTLİS BULVARI - Pendik
  • BULVAR GİRİŞİ - Pendik
  • ŞEHİT KEREM ÇALIŞKANCI - Sultanbeyli
  • AKŞEMSETTİN - Sultanbeyli
  • ÇİÇEKLİ - Sultanbeyli
  • SANAYİ - Sultanbeyli
  • ŞEHİT VAHİT KAŞÇIOĞLU - Sultanbeyli
  • ŞEHİT İHSAN YILDIZ - Sultanbeyli
  • ŞEHİT ERDEM DİKER - Sultanbeyli
  • MECİDİYE - Sultanbeyli
  • KARATAY SOKAK - Sultanbeyli
  • TURGUT REİS - Sultanbeyli
  • BAĞLIK CADDESİ - Sultanbeyli
  • FATİH BULVARI - Sultanbeyli
  • SULTANÇEŞME - Sultanbeyli
  • SULTANBEYLİ MERKEZ - Sultanbeyli
  • ÇİFTLİK - Sultanbeyli
  • FATİH SULTAN MEHMET MEZARLIĞI - Sultanbeyli
  • DUMLUPINAR - Sultanbeyli
  • HASANPAŞA - Sultanbeyli
  • ŞEHİT SELİM TOPAL - Sancaktepe
  • BAKKAL - Sancaktepe
  • SARDUNYA EVLERİ - Sancaktepe
  • SAMANDIRA MERKEZ METRO - Sancaktepe
  • SAMANDIRA - Sancaktepe
  • SAMANDIRA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - Sancaktepe
  • SAMANDIRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Sancaktepe
  • SANCAKTEPE EMNİYET - Sancaktepe
  • BABÜRŞAH CADDESİ - Sancaktepe
  • ALTINORDU CADDESİ - Sancaktepe
  • KUĞU SOKAK - Sancaktepe
  • PROF. DR. FERİHA ÖZ HASTANESİ - Sancaktepe
  • 60.YIL SARIGAZİ ORTAOKULU - Sancaktepe
  • SARIGAZİ MERKEZ - Sancaktepe
  • SARIGAZİ METRO - Sancaktepe
  • MECLİS MAHALLESİ - Sancaktepe
  • GÜLBAHÇE SOKAK - Sancaktepe
  • ÇAMLIK - Çekmeköy
  • ÇEKMEKÖY METRO - Çekmeköy
  • PLAZALAR - Çekmeköy
  • SERİNDERE - Çekmeköy
  • ÇEKMEKÖY BELEDİYE SAPAĞI - Çekmeköy
  • HUZUR MAHALLESİ - Çekmeköy
  • ŞİLE YOLU - Çekmeköy
  • ÜMRANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ - Ümraniye
  • EGEMENLİK CADDESİ - Ümraniye
  • ŞEHİT SEVGİ YEŞİLYURT - Ümraniye
  • ALVARLIZADE CAMİİ - Üsküdar
  • ALTUNİZADE METROBÜS - Üsküdar
  • ALTUNİZADE - Üsküdar
  • BAĞLARBAŞI KÜLTÜR MERKEZİ - Üsküdar
  • KURUÇEŞME - Üsküdar
  • FISTIKAĞACI - Üsküdar
  • SETBAŞI - Üsküdar
  • ŞEHİT ÇETİN CAN - Üsküdar
  • HORHOR - Üsküdar
  • ÜSKÜDAR MARMARAY - Üsküdar

11ÜS hareket saatleri

11ÜS otobüs saatleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT tarafından yılın belirli dönemlerinde güncellenmektedir. İETT, kış ve yaz dönemleri için ayrı tarifeler uygulamaktadır. Bu sebeple, 11ÜS otobüs hattının saatleri yaz ve kış tarifelerinde farklılık gösterebilir. Yaz döneminde artan yolcu taleplerine göre saatler sıklaşabilir veya uzayabilirken, kış döneminde ise bu durum değişiklik gösterebilir. 2024 Haziran ayı için hafta içi Sultanbeyli’den kalkış (iş günleri) 04.30, Üsküdar Marmaray’dan kalkış (iş günleri) ise 05.45’tir.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli Üsküdar otobüs durağı
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