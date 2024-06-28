11ÜS durakları, hareket saatleri: 11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar hattı güzergahı ve durak isimleri

İstanbul'da yaşayan milyonlarca insan için toplu taşıma, günlük yaşamın hayati bir parçasıdır. Özellikle otobüsler, şehir içi ulaşımda büyük bir rol oynar. İşe veya okula gitmek için çeşitli otobüs hatlarını kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün durakları hakkında en güncel bilgilere sahip olmayı istemektedir.

Bu hatlar arasında öne çıkanlardan biri de 11ÜS otobüs hattıdır. Bu nedenle, bu hatla ilgili en son güncellemeleri takip etmek yolcular için kritik bir gereklilik hâline gelmiştir. İstanbul'un farklı bölgelerinden geçen ve geniş bir güzergaha sahip olan 11ÜS hattı, birçok duraktan da geçmektedir. Bu kapsamda 11ÜS durak isimleri ve 11ÜS saatleri merak edilmektedir.

11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar hattı durak isimleri

11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar hattı, İETT'nin İstanbul'da sunduğu önemli otobüs hatlarından biridir. İstanbulluların en sık kullandığı hatlar arasında yer alan 11ÜS, geniş güzergahı ile birçok durağa uğrar. 11ÜS durakları güzergah bilgileri ve diğer önemli detaylar şöyledir:

SULTANBEYLİ PERONLAR - Pendik

EŞREF BİTLİS BULVARI - Pendik

BULVAR GİRİŞİ - Pendik

ŞEHİT KEREM ÇALIŞKANCI - Sultanbeyli

AKŞEMSETTİN - Sultanbeyli

ÇİÇEKLİ - Sultanbeyli

SANAYİ - Sultanbeyli

ŞEHİT VAHİT KAŞÇIOĞLU - Sultanbeyli

ŞEHİT İHSAN YILDIZ - Sultanbeyli

ŞEHİT ERDEM DİKER - Sultanbeyli

MECİDİYE - Sultanbeyli

KARATAY SOKAK - Sultanbeyli

TURGUT REİS - Sultanbeyli

BAĞLIK CADDESİ - Sultanbeyli

FATİH BULVARI - Sultanbeyli

SULTANÇEŞME - Sultanbeyli

SULTANBEYLİ MERKEZ - Sultanbeyli

ÇİFTLİK - Sultanbeyli

FATİH SULTAN MEHMET MEZARLIĞI - Sultanbeyli

DUMLUPINAR - Sultanbeyli

HASANPAŞA - Sultanbeyli

ŞEHİT SELİM TOPAL - Sancaktepe

BAKKAL - Sancaktepe

SARDUNYA EVLERİ - Sancaktepe

SAMANDIRA MERKEZ METRO - Sancaktepe

SAMANDIRA - Sancaktepe

SAMANDIRA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - Sancaktepe

SAMANDIRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Sancaktepe

SANCAKTEPE EMNİYET - Sancaktepe

BABÜRŞAH CADDESİ - Sancaktepe

ALTINORDU CADDESİ - Sancaktepe

KUĞU SOKAK - Sancaktepe

PROF. DR. FERİHA ÖZ HASTANESİ - Sancaktepe

60.YIL SARIGAZİ ORTAOKULU - Sancaktepe

SARIGAZİ MERKEZ - Sancaktepe

SARIGAZİ METRO - Sancaktepe

MECLİS MAHALLESİ - Sancaktepe

GÜLBAHÇE SOKAK - Sancaktepe

ÇAMLIK - Çekmeköy

ÇEKMEKÖY METRO - Çekmeköy

PLAZALAR - Çekmeköy

SERİNDERE - Çekmeköy

ÇEKMEKÖY BELEDİYE SAPAĞI - Çekmeköy

HUZUR MAHALLESİ - Çekmeköy

ŞİLE YOLU - Çekmeköy

ÜMRANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ - Ümraniye

EGEMENLİK CADDESİ - Ümraniye

ŞEHİT SEVGİ YEŞİLYURT - Ümraniye

ALVARLIZADE CAMİİ - Üsküdar

ALTUNİZADE METROBÜS - Üsküdar

ALTUNİZADE - Üsküdar

BAĞLARBAŞI KÜLTÜR MERKEZİ - Üsküdar

KURUÇEŞME - Üsküdar

FISTIKAĞACI - Üsküdar

SETBAŞI - Üsküdar

ŞEHİT ÇETİN CAN - Üsküdar

HORHOR - Üsküdar

ÜSKÜDAR MARMARAY - Üsküdar

11ÜS hareket saatleri

11ÜS otobüs saatleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT tarafından yılın belirli dönemlerinde güncellenmektedir. İETT, kış ve yaz dönemleri için ayrı tarifeler uygulamaktadır. Bu sebeple, 11ÜS otobüs hattının saatleri yaz ve kış tarifelerinde farklılık gösterebilir. Yaz döneminde artan yolcu taleplerine göre saatler sıklaşabilir veya uzayabilirken, kış döneminde ise bu durum değişiklik gösterebilir. 2024 Haziran ayı için hafta içi Sultanbeyli’den kalkış (iş günleri) 04.30, Üsküdar Marmaray’dan kalkış (iş günleri) ise 05.45’tir.





