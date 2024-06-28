11ÜS durakları, hareket saatleri: 11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar hattı güzergahı ve durak isimleri

İstanbul'da yaşayan ve 11ÜS hattını kullanmak zorunda olan vatandaşlar, bu otobüs durakları hakkında yoğun bir şekilde bilgi aramaktadır. Oldukça uzun bir hat olan 11ÜS, birçok duraktan geçtiği için, güzergah hakkında güncel bilgilere erişim büyük önem taşımaktadır. İETT, zaman zaman çeşitli nedenlerle 11ÜS hattında birtakım değişiklikler yapabilmektedir.
İstanbul'da yaşayan milyonlarca insan için toplu taşıma, günlük yaşamın hayati bir parçasıdır. Özellikle otobüsler, şehir içi ulaşımda büyük bir rol oynar. İşe veya okula gitmek için çeşitli otobüs hatlarını kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün durakları hakkında en güncel bilgilere sahip olmayı istemektedir.
Bu hatlar arasında öne çıkanlardan biri de 11ÜS otobüs hattıdır. Bu nedenle, bu hatla ilgili en son güncellemeleri takip etmek yolcular için kritik bir gereklilik hâline gelmiştir. İstanbul'un farklı bölgelerinden geçen ve geniş bir güzergaha sahip olan 11ÜS hattı, birçok duraktan da geçmektedir. Bu kapsamda 11ÜS durak isimleri ve 11ÜS saatleri merak edilmektedir.
11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar hattı, İETT'nin İstanbul'da sunduğu önemli otobüs hatlarından biridir. İstanbulluların en sık kullandığı hatlar arasında yer alan 11ÜS, geniş güzergahı ile birçok durağa uğrar. 11ÜS durakları güzergah bilgileri ve diğer önemli detaylar şöyledir:
SULTANBEYLİ PERONLAR - Pendik
EŞREF BİTLİS BULVARI - Pendik
BULVAR GİRİŞİ - Pendik
ŞEHİT KEREM ÇALIŞKANCI - Sultanbeyli
AKŞEMSETTİN - Sultanbeyli
ÇİÇEKLİ - Sultanbeyli
SANAYİ - Sultanbeyli
ŞEHİT VAHİT KAŞÇIOĞLU - Sultanbeyli
ŞEHİT İHSAN YILDIZ - Sultanbeyli
ŞEHİT ERDEM DİKER - Sultanbeyli
MECİDİYE - Sultanbeyli
KARATAY SOKAK - Sultanbeyli
TURGUT REİS - Sultanbeyli
BAĞLIK CADDESİ - Sultanbeyli
FATİH BULVARI - Sultanbeyli
SULTANÇEŞME - Sultanbeyli
SULTANBEYLİ MERKEZ - Sultanbeyli
ÇİFTLİK - Sultanbeyli
FATİH SULTAN MEHMET MEZARLIĞI - Sultanbeyli
DUMLUPINAR - Sultanbeyli
HASANPAŞA - Sultanbeyli
ŞEHİT SELİM TOPAL - Sancaktepe
BAKKAL - Sancaktepe
SARDUNYA EVLERİ - Sancaktepe
SAMANDIRA MERKEZ METRO - Sancaktepe
SAMANDIRA - Sancaktepe
SAMANDIRA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - Sancaktepe
SAMANDIRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Sancaktepe
SANCAKTEPE EMNİYET - Sancaktepe
BABÜRŞAH CADDESİ - Sancaktepe
ALTINORDU CADDESİ - Sancaktepe
KUĞU SOKAK - Sancaktepe
PROF. DR. FERİHA ÖZ HASTANESİ - Sancaktepe
60.YIL SARIGAZİ ORTAOKULU - Sancaktepe
SARIGAZİ MERKEZ - Sancaktepe
SARIGAZİ METRO - Sancaktepe
MECLİS MAHALLESİ - Sancaktepe
GÜLBAHÇE SOKAK - Sancaktepe
ÇAMLIK - Çekmeköy
ÇEKMEKÖY METRO - Çekmeköy
PLAZALAR - Çekmeköy
SERİNDERE - Çekmeköy
ÇEKMEKÖY BELEDİYE SAPAĞI - Çekmeköy
HUZUR MAHALLESİ - Çekmeköy
ŞİLE YOLU - Çekmeköy
ÜMRANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ - Ümraniye
EGEMENLİK CADDESİ - Ümraniye
ŞEHİT SEVGİ YEŞİLYURT - Ümraniye
ALVARLIZADE CAMİİ - Üsküdar
ALTUNİZADE METROBÜS - Üsküdar
ALTUNİZADE - Üsküdar
BAĞLARBAŞI KÜLTÜR MERKEZİ - Üsküdar
KURUÇEŞME - Üsküdar
FISTIKAĞACI - Üsküdar
SETBAŞI - Üsküdar
ŞEHİT ÇETİN CAN - Üsküdar
HORHOR - Üsküdar
ÜSKÜDAR MARMARAY - Üsküdar
11ÜS hareket saatleri
11ÜS otobüs saatleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT tarafından yılın belirli dönemlerinde güncellenmektedir. İETT, kış ve yaz dönemleri için ayrı tarifeler uygulamaktadır. Bu sebeple, 11ÜS otobüs hattının saatleri yaz ve kış tarifelerinde farklılık gösterebilir. Yaz döneminde artan yolcu taleplerine göre saatler sıklaşabilir veya uzayabilirken, kış döneminde ise bu durum değişiklik gösterebilir. 2024 Haziran ayı için hafta içi Sultanbeyli’den kalkış (iş günleri) 04.30, Üsküdar Marmaray’dan kalkış (iş günleri) ise 05.45’tir.
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