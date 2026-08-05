12 Ağustos'ta gümbür gümbür geliyor! Bu 4 burcun tutulmayla birlikte hayatı değişecek

MYNET ÖZEL | Çiğdem Sevinç

12 Ağustos 2026’da Aslan burcunun 20. derecesinde gerçekleşecek tam Güneş tutulması, sadece gökyüzünde değil, hayatlarımızda da güçlü bir eşik açıyor. Astrolog Ayça Koçak, bu özel gökyüzü olayı hakkında MYNET'in sorularını yanıtladı.

Tutulmalar kadim bilgilerde bir uyarı ve arınma dönemidir. Karma astrolojide ise eski karmayı bilinçli bırakma ve ruhsal ilerleme fırsatıdır. Bu tutulma Aslan burcunda ve Güney Düğüm’e yakın olduğu için özellikle kişisel ifade, gurur, yaratıcılık ve görünürlük konularındaki eski kalıpların çözülmesini tetikler.

Kişi kendine şu soruları sorar:

“Ben kimdim ve artık kim olmak istiyorum?”

Amaç, eskiyi bilinçli bırakmak ve yeni bir dengeye yer açmaktır.

ETKİ NE KADAR SÜRECEK?

Astronomik olarak dakikalarla sınırlı olsa da astrolojide Güneş tutulmalarının etkisi genellikle altı ay boyunca devam eder. Uzun vadede 18 aylık süreçte izleri görülebilir çünkü sürekli tetiklenmeler olur.

En yoğun dönem ilk üç aydır. Özellikle Ağustos’tan Kasım’a kadar ani fırsatlar, beklenmedik bitişler veya yön değişiklikleri yaşanabilir.

Birçok kişi için “artık saklanmayacağım, hakkımı alacağım, ışığımı göstereceğim” duygusu baskın hâle gelebilir. Aynı zamanda eski ego kalıplarını, aşırı gururu veya başkalarının beklentisine göre yaşamayı bırakma ihtiyacı da güçlenir.

Kısacası bu tutulma, gölgede kalma döneminin bitişi gibidir.

HANGİ BURÇLAR EN ÇOK ETKİLENECEK?

En güçlü etki sabit burçlarda hissedilir: Aslan, Kova, Boğa ve Akrep. Özellikle doğum haritasında 15°–25° arasında gezegeni, yükseleni veya MC’si bulunanlar bu enerjiyi çok daha yoğun ve kişisel yaşar.

ASLAN

En doğrudan etki burada. Kimlik yenilenmesi, kendini yeniden tanımlama ve “ben artık böyleyim” diyerek eski versiyonunu bırakma dönemi başlar. Görünür olma, yaratıcı gücünü ortaya koyma ve kendi ışığını sahiplenme temaları öne çıkar. Hayatın iplerini eline alma cesareti artar.

KOVA

İlişkiler ve ortaklıklar alanında belirgin değişiklikler yaşanır. Eski bir ilişki dinamiği sona erebilir, mesafelenme veya tamamen bitme mümkün olduğu gibi; yepyeni bir birliktelik, iş ortaklığı ya da grup bağlantısı da başlayabilir. “Ben ve biz” dengesi yeniden kurulur.

BOĞA

Ev, aile, güvenlik ve maddi değerler konusu güçlü biçimde gündeme gelir. Taşınma, ev düzeninin değişmesi veya duygusal güvenlikle ilgili önemli kararlar alınabilir. “Gerçekten neye ihtiyacım var?” sorusu öne çıkar.

AKREP

Ortak kaynaklar, güç dengeleri ve derin dönüşüm temaları aktif olur. Paylaşılan para, miras, ortak yatırımlar veya kontrol meseleleri gündeme gelebilir. Gizli kalan konular yüzeye çıkar, eski bağlılıklar çözülür.

Diğer burçlarda etki, Aslan burcunun doğum haritasında hangi evi kapladığına göre şekillenir. Örneğin Yengeç’te 2. ev (para ve değer), Koç’ta 5. ev (aşk, çocuklar, yaratıcılık), Terazi’de 11. ev (arkadaşlıklar ve gelecek umutları) daha belirgin hareketlenir.

EN ÇOK HANGİ ALANDA ETKİLEYECEK?

Bu tutulmanın ana alanı kişinin öz benliği, yaşam ateşi ve içindeki hakikattir.

Güneş, kadim geleneklerde yaşamın kaynağı, bilinç ve “ben”in merkezidir. Kendi evinde tutulması, Güneş’in kendi tahtında geçici olarak örtülmesi anlamına gelir. Dışarıya yansıtılan kimlik, gurur ve ifade biçimi sarsılır, aynı zamanda arınır.

Kadim bakışta bu, eski bir kraliyet maskesinin düşmesi gibidir. Uzun süredir taşınan roller ve abartılmış gurur çözülür. Ortaya çıkan ise daha sade, daha gerçek ve daha güçlü bir benlik ifadesidir.

Bu tutulma dışarıdaki başarıdan çok, içerideki ışığın yeniden doğuşunu hedefler.

EKONOMİYE YANSIMASI OLUR MU?

Doğrudan büyük bir mali kriz göstergesi değildir. Ancak itibar, güven ve harcama motivasyonuyla yakından ilişkilidir.

• Güven ve moral değişirse harcama ve yatırım davranışları etkilenir.

• Markalar, sanatçılar, lüks tüketim ve eğlence sektörü hareketlenebilir.

• Türkiye haritasında Aslan 2. ve 3. evleri kapladığı için alım gücü, yerel ticaret ve iletişim/medya kaynaklı ekonomik konular gündeme gelebilir.

Asıl soru şudur: “Ne kadar değerliyiz ve neye para harcıyoruz?” Türkiye’de bölgesel etki var mı?

TÜRKİYE’DE BÖLGESEL ETKİ VAR MI?

Tutulmanın tamlık yolu Grönland, İzlanda ve İspanya’nın kuzeyinden geçiyor. Türkiye bu koridorun tamamen dışında kalıyor. En yoğun evre Türkiye saatiyle 20:47 civarında gerçekleştiği için Güneş batmış olacak ve gözlemlenemeyecek.

Türkiye’den izlenmediği için ulusal ölçekte büyük bir “kırılma” yaratması beklenmez.

TÜRKİYE HARİTASINDA NEYİ TETİKLİYOR?

Türkiye Cumhuriyeti haritasında Aslan burcu 2. ve 3. evleri kaplar. Tutulma 3. ev girişine çok yakın olduğu için etki özellikle iletişim, yerel meseleler ve kaynaklar üzerinden çalışır.

Öne çıkabilecek başlıklar:

• Liderlik imajı ve otorite söylemi

• Medya, iletişim ve bilgi akışı

• Ulaşım ve trafik

• Eğitim ve dijital altyapı

• Komşu ülkelerle ilişkiler

• Toplumsal iletişim dili (“nasıl konuşuyoruz?”)

• Alım gücü ve değer algısı

Bu tutulmanın siz değerli astroloji severlere mesajı; Eski versiyonunu bırak.

Gerçek ışığınla dur ve gücünü görünür kıl.