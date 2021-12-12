12 Aralık günlük burç yorumları: Ani öfke patlamalarına dikkat! 12 Aralık'ta burçları neler bekliyor?

12 Aralık Pazar gününde Ay Koç burcunda ilerliyor. Bu sebeple kendimizi sabah saatlerinde daha enerjik ve iyimser hissedebiliriz. Ayrıca sabah saatlerinde yaptığımız programlar askıda kalabilir, öğleden sonra planlarımızı uygulamak için ise daha rahat bir enerji akışı olacaktır. Ani öfke patlamalarına ise dikkat edilmeli. Aslan burçları bugün yarım kalan işlerini tamamlarken, Akrep burcu stres yönetimine dikkat etmeli. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde beden sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Baş ağrıları ve kronik rahatsızlıklara dikkat etmeli. Gündüz saatlerinde stres içinde kalmayın. Akşam saatlerinde yeniliklere dair konular gündeme gelebilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Gündüz saatleri içerisinde kontrolünüz dışında gelişen durumlar olabilir, şartları ve akışı yönetme çabasında olmamalı ve durumlara ayak uydurmalısınız. Güven konularına dair hassasiyetlere kapılabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde bireysel hedeflerinize odaklanabilir, arkadaşlarınıza yardım ve destekler sunabilirsiniz. Sorumluluklar ve yapılacaklar ön planda olabilir. Ebeveynlerinizle ilişkilerinizde olgun davranılması gerekebilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde kişisel hedefleriniz ve gelecek planlarınız ön planda olabilir. Duygusal hassasiyetlerinizi dile getirmekten kaçınmayın, duygularla savaşmamalısınız. Kariyer hedefleriniz için alternatif yollar arayabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Yeni planlar konuşulabilir, eski planlarınızdan vazgeçebilirsiniz. Geçmişi geride bırakma ve ileriye bakma zamanı. İlişkilerde yapıcı davranmak size kazandırabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde yeniliklere dair konular gündeminizde olabilir. Yenilik ihtiyacında olabilirsiniz. Rutininizin dışına çıkabilirsiniz. Bazı iş ve sorumluluklar gün içindeki planlarınızı etkileyebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde ilişkileriniz ön planda olacaktır. Aşk ilişkilerinizde yavaş ama emin adımlarla ilerleme zamanı. Fevri ve düşünmeden davranmaktan kaçının. Çevrenizdeki insanlardan yeni teklifler alabilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde iş ve sorumluluklar, yapılması gerekenler ve zorunluluklar gündeminizde olabilir. Stres yönetimi gün içinde önemli olacaktır. Beslenmenizde daha özenli olun, yetersiz veya dengesiz beslenmeler hassasiyet yaratabilir.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Gün içinde sizi daha iyi hissettirecek şeyleri yapmakla ilgilenebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla olmak, sevginizi göstermek enerjinizi yükseltecektir. Yaşamdan keyif alacağınız aktiviteler içinde olabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde ev içindeki işlerinizle ilgilenebilir, evinizden işlerinizi halledebilirsiniz. Aile içi ilişkilerinizde gündüz saatleri içerisinde zıtlaşmaları ve fikir ayrılıklarını büyütmeyin. Sağlıkla ilgili hassasiyetler akşam saatlerinde kaybolabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde kendinize vakit ayırabilir, ertelediğiniz işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Bazı seyahat programlarınızda değişiklikler olabilir. Yolculuklarla ve araç kullanırken gündüz saatleri içerisinde daha özenli olun.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde finansal kaygılara kapılarak kıtlık bilinci çalıştırmamaya özen gösterin. Sahip olduklarınızın değerini fark etme zamanı. Duygusal bir desteğe ihtiyaç duyduğunuzu hissedebilirsiniz. Öğleden sonra sosyal ortamlara katılabilirsiniz.



