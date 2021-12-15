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  4. 12 ay üretiyor, talebe yetişemiyor! "12 tanesi 200 liradan satılıyor"

12 ay üretiyor, talebe yetişemiyor! "12 tanesi 200 liradan satılıyor"

15.12.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı ve Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte güle olan talep de arttı. Topraksız gül üretimi yapan Ziraat Mühendisi Esra Okan, taleplere yetişemediklerini söyledi. Topraksız tarım ile 12 ay ürün alabildiğini söyleyen Okan, yöntemin verimi artırmasının yanı sıra tarım üreticilerine de daha az iş çıkarttığını söyledi.

12 ay üretiyor, talebe yetişemiyor! "12 tanesi 200 liradan satılıyor"

Antalya'nın en önemli örtü altı üretim merkezlerinden Aksu ilçesinde toplam 200 bin dekar alandaki tarımsal üretimin 50 bin dekarı örtü altında yapılıyor. Bazı çiftçiler seralarında sebzelerin yanı sıra farklı ürünler de yetiştiriyor. Ziraat Mühendisi Esra Okan da 3 yıldır Çamköy Mahallesi'ndeki 8 dekarlık serasında topraksız gül yetiştiriciliği yapıyor. Topraksız serada 12 ay ürün alan Okan, son dönemde iç piyasadaki taleplere yetişemediklerini belirtti. Satışlarının tamamını yurt içine yaptıklarını belirten Esra Okan, “Güllerimizi yurt dışına gönderemiyoruz, çünkü yurt içi ihtiyacını ancak karşılayabiliyoruz. Satışlarımızı elden toptancılara ve mezat yöntemiyle satış yapıyoruz. Çiçek satış noktaları aracılığıyla İstanbul ve Ankara’ya gönderebiliyoruz” diye konuştu.

"SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE BİR DEMET 200 TL OLARAK SATILDI"

Fiyatların yıl içerisinde değişkenlik gösterdiğini kaydeden Esra Okan, “Sezon boyunca fiyatlar zaman ve güne göre değişiyor. Özel günlerdeki fiyatlar farklı olabiliyor. Yaz aylarında verim arttığı için fiyatlar çok düşüyor. Kışın hem talep çok fazla hem de mevsimsel açıdan ürün az olduğu için fiyatlar yüksek olabiliyor. Geçen sene Sevgililer Günü'nde bir demet 200 TL olarak satıldı. Yaz döneminde ise bir dal gül 50 kuruşa ve 1 TL’ye biz üreticilerden çıkıyor” şeklinde konuştu.

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Topraksız üretimde Antalya şartlarında üretim yapmanın yaz aylarında zor olduğuna değinen Okan, “Yaz aylarında seralarımızı ayrıca soğutmak durumunda kalıyoruz. Topraksız yetiştiricilikte amacımız 12 ay ürün yetiştirmek ve verim almak. Topraklı tarımda bu mümkün olmuyor. Yaz başında üreticiler bırakıyor. Eylül ve ekimde tekrar üretime başlıyorlar. Topraksız yetiştiriciliğin ilk kurulum maliyetleri çok fazla. Hazır olan bir toprak yerine, kokopitle üretim yapıyoruz. Fidelerimizi dışardan alıyoruz. Aşılı fideleri Adana ve Mersin taraflarından temin edebiliyoruz. İlk kurulum maliyetleri yüksek ama fideyi diktiğiniz zaman 6 sene fideler ürün veriyor. Topraksız tarımın güzelliği, gübreleme çok rahat. Otomasyon makinasıyla damlama yoluyla veriliyor. Gübrenin kimyasal ayarlarını makine yapıyor. Elinizle uğraş vermiyorsunuz. Teknolojiden faydalandığımız için topraksız tarım üretici açısından çok büyük avantaj sağlıyor” ifadelerini kullandı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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