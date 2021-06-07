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  4. 12 ayrı yakalama kararı bulunuyordu! Aranan hükümlü gizli bölmede yakalandı

12 ayrı yakalama kararı bulunuyordu! Aranan hükümlü gizli bölmede yakalandı

07.06.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 12 ayrı yakalama kararı bulunan ve 11 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.C.G., (32), güvercin beslediği kulübesindeki özel yapılmış gizli bölümde yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu madde ticareti, silahla tehdit suçlarından 11 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.C.G.'nin Modernevleri Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda M.C.G. evde bulunamadı. Evin bahçesinde de arama yapan polisler, güvercin kulübesinde özel yapılmış gizli bölmeyi fark etti. Gizli bölmeyi açan ekipler, M.C.G.'yi yakaladı.

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Evinde 1 ruhsatsız tabanca da ele geçirilen M.C.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İskenderun Hatay
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