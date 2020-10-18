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12 bin polis ve jandarma görevlendirildi! Fransa'da sokağa çıkma yasağı başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.10.2020 00:34 | Son Güncelleme

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısının artmasından dolayı kararlaştırılan sokağa çıkma yasağının başlaması nedeniyle sokaklar boşaldı.

12 bin polis ve jandarma görevlendirildi! Fransa'da sokağa çıkma yasağı başladı

Başkent Paris'in gün boyunca kalabalık olan sokakları, yasağın başlama saatlerine yakın tenhalaşmaya başladı. Paris sakinleri, yasağın başladığı saat 21.00 itibarıyla evlerine dönmek için koşuşturdu.

Yasağın başlamasının ardından, sokaklarda en çok evsizler, göçmenler ve temizlik görevlileri göze çarptı.

12 BİN POLİS VE JANDARMA GÖREVLENDİRİLDİ

Sokağa çıkma yasağına uyulması için, belediye güvenlik görevlilerinin yanı sıra hükümet 12 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkmayı yasaklayan uygulama, Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde 4 hafta süreliğine yürürlüğe girdi.

Ülkede, dün açıklanan 32 bin 427 yeni vakayla, salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa’da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. 90 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 33 bin 392'ye yükseldi.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,1'e ulaştı. (AA)

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