Mevsim geçişlerinde yaşanan sıcaklık dalgalanmaları doğru kıyafeti seçmeyi zorlaştırdığı için birçok insan ne giyeceğine karar veremez. Bu dönemde hem üşümemek hem de gereğinden fazla kalın giyinerek terlememek için dengeyi tutturmak oldukça önemlidir. Havanın 12 derece olması ne tam bir kış havası ne de hafif esintili sonbahar günleridir. Bu nedenle bu sıcaklık için seçim yapılırken katmanlı giyinmek en doğru yöntemlerden biri kabul edilir. Bu noktada 12 derecede nasıl giyinilir sorusuna yanıt aranmaktadır.

12 derece havada ne giyilir? 12 derecede nasıl giyinilir?

Hava sıcaklığının 12 derece civarında olduğu günler bilhassa mevsim geçişlerinde sıkça karşılaşılan durumlardır. Bu günler giyim konusunda sıklıkla kararsızlığa yol açar. Bu sıcaklık derecesi soğuk bir kış günü kadar üşütmez ve çok da ılık değildir. Bu yüzden dışarı çıkmadan önce doğru kıyafeti seçmek hem rahatlık hem de sağlık açısından oldukça önemlidir. Havanın 12 derecede olduğu gün nasıl giyinileceğini belirleyen en önemli unsur gün içerisindeki sıcaklık değişimleridir.

Bu tür geçişli havalarda katmanlı giyinmek oldukça pratik bir seçenek olacaktır. Katmanlı giyinerek günün çeşitli saatlerindeki derece farklılıklarına kolayca uyum sağlanabilir. Örneğin hava biraz ısındığında üzerinizdeki giysileri çıkararak ideal sıcaklığı yakalayabilirsiniz.

Bunun için pamuklu bir tişört üzerine giyilen hafif bir kazak ve onun üzerine rüzgâr geçirmeyen bir mont oldukça koruyucu bir kombin olacaktır. Hava 12 derece ama rüzgâr kuvvetliyse hafif mont yerine biraz daha tok yapılı bir kaban tercih etmek üşümenizi önleyecektir.

Pantolon seçiminde ise kot ya da kalın kumaş pantolonlar 12 derece için oldukça uygundur. İnce kumaşlar rüzgârı direkt teninize ulaştıracağı için rahatsızlık verebilir. Kadınlar için triko etek ve kalın çorap ikilisi de sıcak tutarken zarif bir görünüm sağlar.

Ayakkabı tercihi de dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır. Bu hava için spor ayakkabılar, bileği saran botlar ya da su geçirmeyen günlük botlar ideal olabilir. Çok soğuk olmadığı için aşırı kalın botlara ihtiyaç duyulmaz. Bunun yanı sıra açık ayakkabı ve ince tabanlı modeller üşütme riski taşımaktadır.

Aksesuar konusunda ise 12 derece hafif bir geçiş noktası olarak düşünülebilir. Örneğin ince bir atkı, hafif bir bere ya da boyunluk sabah soğuğunda işe yarayabilir. Bu havada kalın örgü aksesuarlar için henüz erkendir. Yoğun rüzgar hissedilen bölgelerde ince dokulu atkılar büyük rahatlık sağlayacaktır. Sonuç olarak 12 derece bir havada giyinmenin temel mantığı ne çok kalın ne de çok ince giyinmektir.