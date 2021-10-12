12 Ekim günlük burç yorumları! Kazalara ve aksiliklere karşı dikkat edin

İkizler burcu gün içinde zorunlu ödemelerle ilgilenmek zorunda kalabilir. Yengeç burcu ilişki ya da kariyerini iyileştirme kaygısı güdebilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Yeni haftaya bugünden itibaren daha fazla adapte olabilir ve sorumluluklarınıza yönelebilir, gündeminizdeki konuları ciddiyetle ele alabilirsiniz. İş veya özel hayatınızdaki hedeflerinize ulaşma noktasında çevrenizden destek ve yardım alabilirsiniz.

BOĞA

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içinde yaşamdan, akıştan veya insanlardan farklı destekler görebilirsiniz. Önceki günün dağınıklığı veya aksaklığı bugün son buluyor. Başlatacağınız işler daha hızlı ilerleyip sonuca kavuşacaktır. Hızlı karar almaya açıksınız.

İKİZLER

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içinde zorunlu işlerle uğraşabilir, zorunluluklara göre hareket edebilirsiniz. Gün içinde zorunlu ödemelerle ilgilenebilirsiniz. Gündüz saatlerinde motivasyon ve enerji düşük olabilir, isteksizlik veya eksiklik duygusu çalışabilir. Fakat akşam saatlerinde daha keyifli hissedebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içinde ilişkileriniz veya kariyerinizle ilgili iyileştirme veya geliştirme kaygısı, çabası içine girebilirsiniz. Ebeveynlerinizin sağlığıyla ilgilenebilirsiniz. İş hayatınızda zamanla gelişen durumlar içerisindesiniz, endişeye kapılmadan emek vermeye devam edin.

ASLAN

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gündüz saatlerinde ilişkilerinizde güçlenen, iyileşen durumlar içinde olabilirsiniz. Özellikle aşk ilişkilerinizde iyicil enerjiler çalışabilir. Akşam saatlerinde fevrilikten kaçının, uzun vadeli planlar işinize yarayacaktır.

BAŞAK

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün boyu gerçekçi, akılcı ve mantıksal davranma eğiliminde olabilirsiniz. Duygular, aklın ve mantığın gerisinde kalabilir. Aşk ilişkilerinizde negatifliğe kapılmanız ilişkinize etki edebilir, kendinizi ve etrafınızdakileri mutlu etmeye odaklanın.

TERAZİ

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde ev, aile, komşular ve yakınlarla ilgili gündemler ön planda olacaktır. Duygusal desteğe ihtiyaç duyduğunuz bir gün olabilir. İlişkilerinizde eksikliğini duyduğunuz durumlara takılabilir, bu durumları çözmek için adım atabilirsiniz.

AKREP

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içinde kazalara ve aksiliklere karşı dikkat edin. Ufak yaralanmalar, düşme, çarpma gibi durumlara açık olabilirsiniz. Komşular ve kardeşlerle iletişim sorunları yaşanabilir, anlayışlı ve sakin olun.

YAY

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içinde finansal konularda, kişisel hedeflerinizle, kişisel ihtiyaçlarınızla ilgilenebilirsiniz. Özellikle ilişkilerinizde fakat genel olarak yaşamınızda bir destek veya takdir görmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Yapabilecekleriniz ile yaptıklarınızı kıyaslayabilir, daha fazlasını isteyebilirsiniz.

OĞLAK

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içinde bireysel hedefleriniz, bağlılık duyduğunuz hedefler ve insanlar sizin için daha önemli olabilir. Aile ilişkilerinde gündüz saatlerinde gerilimi tetiklemeyin, akşam saatlerinde huzursuz enerjiler yerini rahatlığa ve huzura bırakacak.

KOVA

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Uyku kaliteniz bugünlerde gün içindeki enerjinizi etkileyebilir. Geleceğe dair, yaşam koşullarınıza ve içinde bulunduğunuz şartlara dair sorgulamalarınız olabilir.

BALIK

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içinde harcamalar ve yatırımlarla ilgili detaylı planlara girebilirsiniz. Hediye alma, verme gündemleri olabilir. Gün içinde sizi rahatlatacak insanlarla konuşmaya, sizi rahatlatacak eylemleri yapmaya gayret edin. Küçük mutluluklar enerjinizi yenileyebilir.



