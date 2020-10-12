12 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

12 Ekim 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, yeni hasta sayısı 1614 oldu.

Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu.

Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi.



BAKAN KOCA: ZATÜRRE ORANI GEÇEN HAFTAYA GÖRE DÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin."



