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12 imamlar orucunda neden su içilmez? Muharrem orucu nasıl tutulur?

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2020 15:23 | Son Güncelleme

20 Ağustos'ta olan Hicri yılbaşı aynı zamanda Muharrem ayı olarak da biliyor. Bu ayda 10 ya da 12 gün oruç tutan Alevi vatandaşlarımız tuttuklara oruca 12 imamlar orucu, Muharrem ayına ise matem(yas ) ayı diyor. 12 imamlar orucunda su içmeyen Alevi vatandaşlarımızın neden su içmediği ve nasıl oruç tuttuğu merak ediliyor. Peki 12 imamlar orucu kaç gün tutulur, neler yapılmaz, neler yenmez?

12 imamlar orucunda neden su içilmez? Muharrem orucu nasıl tutulur?

Hz. Muhammed Muharrem ayında 10 ya da 12 gün oruç tutulmasını Hicri yılbaşına dualar ederek ve oruç tutarak başlanmasını söylemiştir. 20 Ağustos'ta oruç tutmaya başlayan Alevi vatanadaşlarımız ibadetlerini yerine getirmek için 10 ya da 12 gün oruç tutacak. Kimisi 10. gün Aşure yapıp dağıtacak, kimisi de 12. gün Aşure'sini yapacak. Alevi vatandaşlarımız için matem(yas) ayı olarak da bilinen Muharrem ayında tutulan 12 imamlar orucunda su içmeyenler de var. Peki 12 imamlar orucunda neler yapılmaz?

12 imamlar orucu nasıl hesaplanır?

Mübarek Muharrem ayında ibadet ederek oruç tutan Alevi vatandaşlarımız 12 imamlar orucu olarak 12 gün boyunca oruç tutar. Muharrem ayında tuttukları oruca 12 imamlar orucu da diyen Alevi vatandaşlarımız, matem ayı dedikleri bu ay da birçok konuya dikkat eder. 12 gün oruç tutmak isteyenler, Kurban Bayramı'nın 1. gününden itibaren 20. gününe kadar sayılır ve 20. gününün akşamında 12 imamlar orucuna kalkar. 12 imamlar orucu her yıl bu şekilde hesaplayarak oruca kalkılır.

12 imamlar orucunda neden su içilmez?

Alevi vatandaşlarımız 20. gün itibari ile oruca niyet ettikten sonra, Kerbela Şehitleri'nin acısını hissetmek için asla eğlenceli bir şey yapmazlar. Düğün, nişan, sünnet gibi törenler bu dönemden sonra yapılır. Zenginlik ve eğlence gösterilerinde sunulan bir takım yiyecekler 12 gün boyunca yenmez. Örneğin; kurban kesilmez, et yenmez, Kerbela Şehitleri'ne ölürken su verilmediği için asla su içilmez. Su yerine saf su olmayan sıvı gıdalar tüketilir. Gün doğumundan gün batımına kadar herhengi bir şey yenmez. Ayrıca bazı vatandaşlarımız gece 12:00'dan sonra sahura kalkmadan 12 imamlar orucu tutar. Kerbela Şehitleri için tutulan 12 imamlar orucunun tutulduğu Muharrem ayı, bu sebeple Alevi vatandaşlarımız tarafından matem(yas) ayı olarak bilinir. 10 Ekim 680 yılında Kerbela'da Yezit tarafından şehit edilen İmam Hüseyin ve 71 kişi için tutulan oruç aslında bir yas ibadetidir ve İmam Hüseyin şahsında bütün mazlumlara adanır. 12 imamlar orucundan neden su içilmez sorusunun cevabı olarak da, Yezit tarafından öldürülen şehitlere son zamanlarında aç ve susuz bırakıldıkları için su içilmez.

Aşure Çorbası neden 12 çeşittir?

Muharrem orucunun ardından herkesin bildiği gibi aşure tatlısı değil de sütlü Aşure Çorbası yapan Alevi vatandaşlarımız, 12 imamların şehitlik yolunda canlarını vermesine karşılık olarak 12 çeşit gıdadan Aşure Çorbası pişirir. Aşure Çorbası'nı en az 40 komşuya dağıtan vatandaşlarımız o yıl ki ibadetlerini yerine getirmiş olur.


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