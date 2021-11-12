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12 Kasım günlük burç yorumları: İlişkilerinizin geleceği üzerine daha fazla düşünebilirsiniz

12.11.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski dostluklar, yeni ilişkiler, yükselen duygular günün öne çıkanları olacaktır. İnançlar ve değerler gün içinde önem kazanabilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

İş hayatı ve aile hayatı birbirini etkileyebilir. Temiz ve düzenli alanlar içinde olmak sizi daha iyi hissettirebilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün günün ilk yarısında organizasyonlarda dağınıklık yaşayabilirsiniz. Öğleden sonra eğitim, yurtdışı, yabancılar ve yabancı kültürlerle ilgili konular gündeminizde olabilir. Davalarla ilgili yeni bir sürece girilebilir. Bir seçim yapma zamanı.

BOĞA

Bugün günün ilk yarısında enerjiniz dağınık olabilir. Öğleden sonra bazı ilişkilerinizle ilgili kararlar alabilir, eski ve yeni arasında bir seçim yapabilirsiniz. Yeni bir ortama dahil olma, yeni insanlarla tanışma durumları ortaya çıkabilir.

İKİZLER

Bugün günün ilk yarısında ilişkilerinizle ilgili yol ayrımlarınız olabilir. İki farklı seçenek arasında bir tercih yapmanız gerekebilir. İlişkilerinizin geleceği üzerine daha fazla düşünebilirsiniz. Dilekleriniz karşınıza gelebilir.

YENGEÇ

Bugün günün ilk yarısında dikkatiniz ve enerjiniz dağınık olabilir. Fakat öğleden sonra daha çok hedef odaklı ilerleyebilirsiniz. İnançlar ve değerler gün içinde önem kazanabilir. İş hayatınız veya sağlığınızla ilgili destekler alabilirsiniz.

BAŞAK

Bugün günün ilk yarısında günlük rutininizde aksama ve planlarınızda değişiklik olabilir. Öğleden sonra ilişkileriniz ve hayatınızdaki insanlar öne çıkacak ve önem kazanacak. Bazı ilişkilerinizle ilgili bir bitiş veya başlangıç kararı alıyorsunuz.

TERAZİ

Bugün günün ilk yarısında anlık ruh halinize göre hareket edebilirsiniz. Öğleden sonra duygusallığınız ve hassasiyetiniz artabilir. Tatlı ve yemeklere düşkünlüğünüz gözle görünür olabilir. Kilo alımına açık günlerdesiniz.

ASLAN

Bugün günün ilk yarısında bazı insanların enerjilerinden etkilenebilirsiniz. Öğleden sonra finansal düzenlemeler ve harcamalar gündeminizde olacak. Eski dostluklar, yeni ilişkiler, yükselen duygular günün öne çıkanları olacaktır.

AKREP

Bugün günün ilk yarısında evinizi ve yaşam alanınızı derlemek ve toparlamakla, temizlikle ilgilenebilirsiniz. Temiz ve düzenli alanlar içinde olmak sizi daha iyi hissettirebilir. Finansal konularda şans ve şanssızlıkların arttığı bir gündesiniz.

YAY

Bugün günün ilk yarısında bazı planlarınızı erteleyebilir ve bazı fikirlerinizden vazgeçebilirsiniz. Söz vermekten kaçının. Öğleden sonra iş veya özel hayatınızda yeni bir durumun açılışına doğru gidebilirsiniz. Kalabalık ortamlara dahil olabilirsiniz.

OĞLAK

Bugün günün ilk yarısında unuttuğunuz ödemelerinizi yapabilirsiniz. Öğleden sonra aşk veya arkadaşlık ilişkilerinizde küslük-barışma durumları ortaya çıkabilir. Eski dostlarla aranız tekrar iyileşebilir. Bir teklif ve davet alabilirsiniz.

KOVA

Bugün günün ilk yarısında bedensel yorgunluk, halsizlik hissedebilir ve disiplinli hareket etmenin daha zor geldiğini görebilirsiniz. Öğleden sonra para kazanmak ve maddi hedeflerinize ulaşmakla ilgili motivasyon artarken, uzun vadeli yatırımlarla da ilgilenebilirsiniz.

BALIK

Bugün günün ilk yarısında hızlı duygu geçişleri yaşayabilir, bazı konularda daha kapalı ve iç dünyanızda olabilirsiniz. Öğleden sonra aile içi ilişkiler, eviniz ve kariyer hayatıınızla ilgili konular gündemde olacak. İş hayatı ve aile hayatı birbirini etkileyebilir.

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