12 Mart 2021 Cuma günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?

12 Mart’ta Akrep burcu yatırım ve birikim konularıyla ilgilenecekken, Başak burcundakiler ilişkileriyle ilgili ani kararlar alabilir. Terazi çalışma hayatında seçimler yapmak zorunda kalacakken, Oğlak burcunun iletişim trafiği epey artacak. Kova burcunu ise 12 Mart Cuma gününde finansal bir hareketlilik bekliyor. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının 12 Mart Cuma günlük burç yorumları...
12 MART BALIK BURCU YORUMU
Bugün ani duygu değişimlerine gidebilirsiniz. Geçmişteki insanlara yeni durumlar, yeni koşullar ortaya çıkabilir. Bazı kişileri arkanızda bırakmaya karar verebilirsiniz.
12 MART KOVA BURCU YORUMU
Bugün finansal hareketlilik artıyor. Ödemeler ve kazançlar gündeminizde olacak. Bir borcu kapatabilir, beklediğiniz bir borcun ödemesini geri alabilirsiniz. Bazı finansal planlarınızdan ise vazgeçebilirsiniz.
12 MART OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün iletişim trafiğiniz artabilir. Bazı fikirlerinizden, bazı kararsızlıklarınızdan vazgeçiyorsunuz. Bitirme, tamamlama veya sonlandırma kararları alabilirsiniz. Eğitim süreci tamamlanabilir. İş hayatında imzalar atılabilir.
12 MART YAY BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde bir yol ayrımına gidebilir, yaşam düzeninizi değiştirmeye dair planlamalar yapabilirsiniz. Yatırımlar ve birikimler gündeminizde olabilir. Aile üyeleriyle ilişkilerinizde daha hassas ve özenli olma zamanı.
12 MART AKREP BURCU YORUMU
Bugün yatırım, birikim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Çocuklarınız ve evcil hayvanlarınızla ilgili konular ön planda olabilir. Spritiüel konulara ilgi duyabilirsiniz.
12 MART TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün çalışma hayatında seçim ve kararlar içerisinde olabilirsiniz. Müşteriler, çalışanlar ve çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular gün boyu ön planda olabilir. Görevlerinize ve sorumluluklarınıza odaklanarak, kendi geleceğinize yatırım yapın.
12 MART BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizin geleceğiyle ilgili kararlar alınabilir. Yasal süreçleriniz gündemde olabilir. İnsanlara karşı içten içe daha hassas olabilir, aldığınız tepkilere göre hareket edebilirsiniz.
12 MART ASLAN BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda hareketlilikler artıyor. Kazanç getirecek anlaşmalar, müşteri bazlı işlerden kazançlar gündeminizde olabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde sağlıklı adımlar atmaya çalışın.
12 MART YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün hayatınızla ilgili bazı noktaları sorgulayabilir, dilekleriniz ve dualarınızla ilgili zaman zaman daha zayıf hissedebilirsiniz. İnancınızı korumaya çalışın, tevekkülü çalıştırın.
12 MART İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün yaşamınızla ilgili önemli bir yol ayrımında hissedebilirsiniz. İleriye yönelik düşünerek hareket etmeniz gereken bir gün. Anlık duygulara ve dürtülere kapılmayın.
12 MART BOĞA BURCU YORUMU
Bugün güne erken başlayabilir, erken saatlerden itibaren koşturmaca içerisinde olabilirsiniz. Günün ikinci yarısında finansal konular ve ilişkilerle ilgili bir seçim yapmanız gereken noktada olabilirsiniz.
12 MART KOÇ BURCU YORUMU
Bugün günün ilk yarısında finansal konularda plan dışı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Dış koşullara ve şartlara göre hareket etmeniz gerekebilir. Günün ikinci yarısında geleceğe yönelik yeni fikirler ve planlar içinde olabilirsiniz.
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