12 Mart 2021 Cuma günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?

12 Mart’ta Akrep burcu yatırım ve birikim konularıyla ilgilenecekken, Başak burcundakiler ilişkileriyle ilgili ani kararlar alabilir. Terazi çalışma hayatında seçimler yapmak zorunda kalacakken, Oğlak burcunun iletişim trafiği epey artacak. Kova burcunu ise 12 Mart Cuma gününde finansal bir hareketlilik bekliyor. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının 12 Mart Cuma günlük burç yorumları...

12 MART BALIK BURCU YORUMU



Bugün ani duygu değişimlerine gidebilirsiniz. Geçmişteki insanlara yeni durumlar, yeni koşullar ortaya çıkabilir. Bazı kişileri arkanızda bırakmaya karar verebilirsiniz.

12 MART KOVA BURCU YORUMU



Bugün finansal hareketlilik artıyor. Ödemeler ve kazançlar gündeminizde olacak. Bir borcu kapatabilir, beklediğiniz bir borcun ödemesini geri alabilirsiniz. Bazı finansal planlarınızdan ise vazgeçebilirsiniz.

12 MART OĞLAK BURCU YORUMU



Bugün iletişim trafiğiniz artabilir. Bazı fikirlerinizden, bazı kararsızlıklarınızdan vazgeçiyorsunuz. Bitirme, tamamlama veya sonlandırma kararları alabilirsiniz. Eğitim süreci tamamlanabilir. İş hayatında imzalar atılabilir.