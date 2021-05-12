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12 Mayıs marketler kaça kadar açık? Arefe günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

12.05.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının bugün son günü. Ramazan aynının bitiminden hemen sonra başlayan Ramazan Bayramı, bu sene pandemi gölgesinde kutlanıyor. 30 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma kararı, Ramazan Bayramı’nı da kapsıyor. Bu sebeple vatandaşlar marketlerin Arefe gününde açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 12 Mayıs (Arefe günü) marketler kaça kadar açık?

12 Mayıs marketler kaça kadar açık? Arefe günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede, marketlerin çalışma saatleri sadece belli saat aralıklarında olmak üzere kısıtlanmıştı. Ramazan ayının son günü ve arife gününde ise marketlerin çalışma saatleri tekrar vatandaşın gündeminde yer aldı. Peki marketler bayramda açık mı? Marketler saat kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri…

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet verebiliyor. Ancak zincir marketler Pazar günü hizmet vermiyor.

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü zaman boyunca marketlerin çalışma saatleri de belli oldu.

Arefe Günü için yetkililerden henüz farklı bir açıklama gelmedi. Bu sebeple yeni bir açıklama gelene kadar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge geçerli olacak.

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BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Marketlerin açılış kapanış saatlerinin yanı sıra bayram mesaisi de merak ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor.

Tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor, bu nedenle bayramda da marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek. Ancak marketlerin bayram mesaisi politikalarına göre değişebiliyor. Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.


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