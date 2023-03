12 milyon TL büyük ikramiye çıkan biletini kaybettiğini zannetti! Dünyası bir anda başına yıkıldı

Avustralya’nın New South Wales şehrinde yaşayan bir adam 560 bin sterlinlik (yaklaşık 12 milyon TL) büyük ikramiyenin sahibi oldu. Avustralya’nın piyango idaresi The Lott’a konuşan adam, “Biletimi kaybettiğime kim inanır? Büyük bir panik yaşadım. Her yere baktım ve herkese bakmaları söyledim ama bir türlü bulamadım” dedi.

CÜZDANININ İÇİNDEN ÇIKTI

Piyango biletinin cüzdanında olduğunu fark ettiğinde ise rahatlamayla birlikte bir sinir boşalması yaşadığını dile getiren adam, “Meğerse bunca zaman cüzdanımdaymış. Bu kazancı çocuklarımla paylaşacağım ve eşimle geziye çıkacağım. Birkaç yıldır oynuyordum. İlk defa böyle bir kazanç elde ettim” dedi.