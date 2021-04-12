12 Nisan günlük burç yorumları | 12 Nisan Pazartesi haftanın ilk gününde yeni başlangıçlar yapılabilir

Bazı burçlarda Yeni Ay’ın gerçekleştiği 12 Nisan Pazartesi günlük burç yorumlarına göre haftanın ilk gününde büyük ya da küçük başlangıçlar ve yenilikler görülebilir. Oğlak, Yay, Balık, Kova, Başak, Aslan, Akrep, Terazi, Boğa, Koç, Yengeç ve İkizler burcunda farklı farklı gelişmeler yaşanıyor. Astrolog Merve Rençber, 12 Nisan’a özel Oğlak, Yay, Balık, Kova, Başak, Aslan, Akrep, Terazi, Boğa, Koç, Yengeç ve İkizler burcunu yorumladı.

12 NİSAN KOÇ BURCU YORUMU

Bugün burcunuzda Yeni Ay gerçekleşiyor. Haftanın ilk gününe hayatınızda küçük veya büyük yenilikler ve başlangıçlarla adım atacaksınız. Kadınlarla ilişkileriniz ön planda olabilir.

12 NİSAN BOĞA BURCU YORUMU

Bugün iş hayatınızda yenilikler ve yeni başlangıçlar gündeminizde olabilir. Sağlıkla ilgili bir süredir var olan sorunlarınızda şifa çalışmaya başlayabilir. Farklı alanlarda ilahi desteklerle karşılaşabilirsiniz.

12 NİSAN İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizdeki belirsizlik veya gel gitler son bulabilir. Önünüzü daha net görebilir, ilişkilerinizde yeni bir sayfa açabilirsiniz. Kadınlarla ilişkilerinizde keyifli enerjiler hakim olabilir.