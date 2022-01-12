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  4. 12 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Ocak 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

12 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Ocak 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

12.01.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 12 Ocak 2022 Çarşamba günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bugün yapılacak. Peki 12 Ocak Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

12 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Ocak 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 12 Ocak 2022 Çarşamba günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 12 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

12 OCAK ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 12 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Bir önceki çekiliş Pazartesi günü yapılmış ve şanslı rakamlar 36, 55, 60, 64 ,70 ,86 ,44, 56 olmuştu.

Haftanın ikinci çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

12 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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