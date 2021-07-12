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12 Temmuz günlük burç yorumları: Bugün sezgilerimiz çok kuvvetli!

12.07.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük burç yorumları, her gün kişilere yol gösterici nitelikte yorumlarda bulunuyor. 12 Temmuz günlük burç yorumları bugün özellikle sezgilerimize dikkat çekiyor. Bugün, ilişkilerimizde sezgilerimiz daha baskın olabilir ama yine de aldığınız kararlarda mantığınızı kullanma konusunda diretebilirsiniz. İşte koç, boğa, yengeç, ikizler, akrep, terazi, aslan, oğlak, başak, yay, kova ve balık burcunda günlük astroloji yorumları… İşte Astrolog Merve Rençber'den 12 Temmuz günlük burç yorumları…

12 Temmuz günlük burç yorumları: Bugün sezgilerimiz çok kuvvetli!

12 Temmuz günlük burç yorumları, hayatınızı ve kalbinizi ısıtacak gelişmelerin yaşanabileceğinin haberini veriyor. Bir süredir gösterdiğiniz sabrın sonuçlarını artık alıyorsunuz. Sabırla beklediğiniz şeyler, yavaş yavaş olmaya başlıyor. 12 Temmuz günü Merkür ve Jüpiter arasında açı, ilişkilerimizde empatiyi artırabilir. Özellikle aile bireylerine daha fazla yardımda bulunmak isteyebiliriz. İşte 12 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yaşam düzeninizi değiştirecek yenilikler ortaya çıkabilir. Yepyeni düşüncelerle güne başlayabilirsiniz. Evli Koçlar için çocuk sahibi olma konuları, gebelik haberleri gündeme gelebilir. Aile üyelerinizin hayatındaki farklılıklar ev düzenini etkileyebilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün hayatınızın temel taşlarıyla ilgili kararlar alabilir, iş veya özel hayatınızda başlangıç kararları alabilirsiniz. Araç ve taşınmaz mal alım-satım konuları gündeme gelebilir. Aile içinde ise keyifli vakitler geçirilebilir. Evinizde sevdiklerinizi ağırlayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün güne hızlı bir başlangıç yapabilir ve erken saatlerden itibaren pek çok yeni girişim için adım atabilir, hızlı sonuçlar alabilirsiniz. Şans ve destek sizden yana olacak. Aklınızdan geçen bir dileğiniz önünüze gelebilir. Düşüncelerinize ve sözlerinize dikkat edin.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Merkür sizin burcunuza geçiyor. Güne yepyeni kararlar ve yepyeni düşüncelerle başlayacaksınız. Geçmişten gelen konularla ilgili bugünden itibaren daha farklı bir tutum içerisine girebilirsiniz. Hayatınız hızlanıyor. İlerleyiş başlıyor.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sezgileriniz size farklı konularla ilgili farklı hisler çalıştırabilir. Ay sizin burcunuzda ilerlerken gün içinde sevgiyi, aşkı daha yoğun veya daha güçlü hissedebilirsiniz. Sevginizi, isteklerinizi yüksek bir cesaretle dile getirebilirsiniz. Açık konuşma zamanı.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün etrafınızdaki bazı insanlarla ilgili şaşırtıcı şeyler öğrenebilirsiniz. Arkanızdan dönen bir durum aniden açığa çıkabilir. İnsanların gerçek niyetlerini daha iyi görebileceğiniz bir gün. Alma verme hesabından kaçınarak hareket etmelisiniz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün arkadaşlık ilişkilerinizde keyifli enerjiler çalışacak ve dostluklarınız güçlenecek. Sevildiğinizi daha fazla hissedebilir, arkadaş çevreniz tarafından ilgi görebilirsiniz. Sosyal medyada öne çıkabilir, sosyal medya aracılığıyla tanışmalar yaşayabilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kariyeriniz adına önemli olabilecek gelişmeler karşınıza gelebilir. Merkür’ün Yengeç burcuna geçişiyle beklediğiniz haberlere daha hızlı ulaşacaksınız. İnsanların söylem ve düşüncelerine karşı da daha hassas olabileceksiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal konularla ilgili yepyeni bir gündem açılabilir. Araç veya taşınmaz mal alım-satım konularıyla ilgilenebilir ve bunlarla ilgili krediler, kredi başvuruları ve kredi ödemeleri ön planda olabilir. Kariyerinizle ilgili bir risk alma, riskle karşılaşması korkusu olabilir.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün insanlardan, ilişkilerden yana finansal destek ve faydalar görebilirsiniz. Maddi konularda şansınız daha açık olacaktır. İlişkilerde ise karşınızdaki kişiden daha kararlı, tutkulu ve istekli tavırlar, konuşmalar görebilirsiniz. İnatçı tarafınız zaman zaman çalışabilir.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün hayatınızdaki insanlar tarafından daha fazla ilgi görebilir, bazılarınız ise bir ilanı aşk ile karşılaşabilir. İş hayatı aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilir veya farklı çevre ve ortamlara dahil olabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konular gündeme gelebilir.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş ilişkileriniz ön planda olacaktır. Kendi işini yapan Balık burçları bugün işlerini ilerletme ve büyütme adına yeniliklere doğru gidebilir. Finansal konular ve motivasyon, iş hayatınızda karar mekanizmanız olabilir. Kalp sağlığına özen gösterme zamanı.


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