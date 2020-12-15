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  4. 12 yaşındaki kız çocuğunun ölümü kahretmişti: Babası kızdığı için intihar etmiş

12 yaşındaki kız çocuğunun ölümü kahretmişti: Babası kızdığı için intihar etmiş

15.12.2020 15:35 | Son Güncelleme:
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12 yaşındaki kız çocuğunun ölümü kahretmişti: Babası kızdığı için intihar etmiş

Sivas'ta, kendisini atlama ipiyle doğal gaz borusuna asan T.A. (12) adlı kız çocuğunun, deneme sınavında başarısız olması üzerine babasının kızması nedeniyle intihar ettiği öğrenildi. T.A.'nın cenazesi, bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Akdeğirmen Mahallesi Sularbaşı Caddesi üzerindeki apartman dairesinde meydana geldi. Giyim mağazası işleten T.A. ve İ.A. çiftinin 2 çocuğundan büyüğü T.A. adlı kız, evde kimsenin olmadığı sırada kendisini atlama ipiyle doğal gaz borusuna astı. Bir süre sonra eve gelen annesi İ.A., kızını boruya asılı buldu. İpi keserek, kızını indiren anne, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. T.A., eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan kız çocuğu, doktorların yaklaşık 1 saat süren müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

T.A.'nın, önceki gün deneme sınavına girdiği ancak başarısız sonuç aldığı, bunun üzerine babasının kendisine ders çalışmadığı için kızdığı öğrenildi. Bu nedenle T.A.'nın, anne ve babasının iş yerinde, kardeşinin de dershanede olduğu sırada sandalyeye çıkarak, evin giriş kapısının arkasındaki doğal gaz borusuna kendisini atlama ipiyle astığı belirtildi.

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Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan T.A.'nın cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. T.A., bugün Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Ay Yıldız Camisi'nde pandemi kuralları çerçevesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye katılan aile ve yakınlarının büyük üzüntü içinde olduğu görüldü.

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(DHA)

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