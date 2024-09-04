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  4. 12 yıl sonra bir ilk! Tarihi ziyaret... Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'ye geliyor

12 yıl sonra bir ilk! Tarihi ziyaret... Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'ye geliyor

04.09.2024 06:21
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye geliyor. Sisi'nin ziyareti 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısırlı mevkidaşı ile yapacağı görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve barış çabaları masada olacak. Öte yandan ziyaret çerçevesinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da gerçekleştirilecek.

Ankara bugün önemli bir ziyarete ev sahipliği yapacak. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye bugün ilk ziyaretini gerçekleştirecek. Sisi'nin ziyareti 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00 gibi Türkiye'de olması beklenen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'yi resmi törenle karşılayacak.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mevkidaşı ile yapacağı başbaşa görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve barış çabaları masada olacak.

Türkiye'nin Mısır üzerinden Gazze'ye yaptığı insani yardımların arttırılmasına dönük çabalar ele alınacak.

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YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ'Nİ İLK TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat 2024'te Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde gerçekleştirilecek.

Ziyaret Çerçevesinde karşılıklı olarak çok sayıda bakanın katılımı ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da gerçekleştirilecek.

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İKİ ÜLKE ARASINDA İLİŞKİLER

Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak.

Toplantı kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik bazı belgelerin imzalanması da gündemde bulunuyor.

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Maliye, enerji, şehircilik ve sağlık alanlarında anlaşmaların imzalanması da bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mısır erdoğan sisi
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