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  4. 120 davulcu sosyal mesafeye kuralına uyarak davul çaldı

120 davulcu sosyal mesafeye kuralına uyarak davul çaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 21.05.2020 13:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl sahurda davul çalamadıkları için bahşiş alamayan 120 Ramazan davulcusu Kızılkoyun Mağaraları önünde sosyal mesafe kuralına uyarak davul çaldı.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda 'Davulcuların bahşişleri yerel yönetimler tarafından karşılanacak' kararının ardından düzenlenen etkinlikte Kızılkoyun Mağaraları önünde bir araya gelen davulcular muhteşem bir davul şova imza attı. Ramazan ayında davul çalamayan ve bahşiş toplayamayan davulculara Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi destek oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla toplam 120 davulcuya biner TL'lik destek yardımı yapıldı.

NEKROPOL KIZILKOYUN'DA MUHTEŞEM DAVUL ŞOV

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğin ardından moral bulan davulcular, belediyenin turizme kazandırdığı dünyanın en büyük nekropolü olan Kızılkoyun Mağaraları önünde sosyal mesafe kurallarına da dikkat ederek muhteşem bir şova imza attı.
Etkinliğe katılan davulcular belediyenin verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

(İHA)

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