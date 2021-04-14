128 milyar dolar: CHP, parti binalarından indirilen afişleri için gerekirse AYM'ye başvuracak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), iktidarla arasında polemik konusu olan ve parti binalarından indirilen "128 milyar dolar nerede?" afişleriyle ilgili yargı kararına itiraz edecek. Mahkemelerin itirazları reddetmesi halinde CHP, "siyaset yapma ve ifade özgürlüğünün engellendiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yapmayı planlıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinden kimlere ne şekilde satış yapıldığını yurttaşların bilme hakkı olduğunu, bu nedenle "128 milyar dolar nerede?" sorusunu sormaya devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı da olan Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemini de kapsayan son 2 yılda Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar doların eksildiğini savunan CHP'nin bu konuda bilboardlar ve parti binalarına astığı afişlerle başlattığı "128 milyar dolar nerede?" kampanyasına karşı yargı devreye girmişti. Afişlerle ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, emniyet birimleri eliyle de afişler birer birer indirilmişti.

CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre toplam 40 ildeki parti örgüt binaları ve bilboardlardan afişler kaldırıldı. Kılıçdaroğlu: Polislerini baskına göndermişsin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki parti binalarından Salı gecesi afişlerin vinçlerle indirilmesine Twitter hesabından tepki gösterdi. https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1382227736773677057 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise partinin il ve ilçe binalarına asılan "128 milyar dolar nerede?" afişlerinin toplatılması için devletin seferber edildiğini belirterek, "Savcılar 128 milyar dolar afişleri için vinç kaldırma yarışına girmiş. Gece yarısı CHP binalarına tecavüz ediliyor. Devletin gücüyle demokrasiye darbe yapılıyor" görüşünü savundu. CHP yargıya taşımaya hazırlanıyor CHP yönetimi, afişlerin indiririlmesini ifade ve siyasi faaliyette bulunma hakkına müdahale olduğunu savunuyor. BBC Türkçe'ye değerlendirmede bulunan CHP'nin hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, afişlerin indirilmesi kararını veren savcıların, mülki idare amirlerinin "suç işlediğini" belirterek, bu kararlara itiraz edeceklerini söyledi.

Afişlere el koyma kararlarının sulh ceza mahkemelerinden çıktığını ve bu mercilere itiraz haklarını kullanacaklarını anlatan Erkek, ret kararı çıkması halinde AYM'ye, siyaset yapma hakkının engellendiği gerekçesiyle başvuruda bulunacaklarını söyledi. '128 milyar dolar' tartışması nasıl başladı, Türkiye'nin döviz rezervleri ne durumda? '128 milyar dolar kimin evinde?' Muharrem Erkek partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında da, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin 128 milyar doların Türk halkının evinde ve banka hesaplarında olduğu açıklaması yaptığına dikkat çekerek, "128 milyar dolar nerede? Canikli, 'Bu para Türk halkının evinde' diyor. Soruyorum: Kimin evinde?" dedi. Berat Albayrak da CHP'nin afişli kampanyası öncesi Şubat ayında, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri ile ilgili olarak parti yöneticilerinin yaptığı açıklamalar nedeniyle CHP aleyhine 500 bin liralık tazminat davası açmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında da Albayrak'ın açtığı davayı anımsattı. Albayrak'ın dava dilekçesinde "Paranın akışını herkes izleyebilir" dediğini belirten Erkek, şu görüşleri dile getirdi: