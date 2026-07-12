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13-19 haftasında şans kapıyı bu üç burç için aralayacak!

Hayat koşturmacası içinde yorulduysanız müjde! 13-19 Temmuz 2026 haftası, özellikle üç burç için dönüm noktası olmaya geliyor. İşte haftanın dikkat çeken burç yorumları...

13-19 haftasında şans kapıyı bu üç burç için aralayacak!
Çiğdem Berfin Sevinç

Haftaya 13 Temmuz’daki Venüs-Uranüs karesiyle hızlı bir giriş yapıyoruz. Planlar altüst olabilir, ani kararlar gündeme gelebilir. Esnek olmakta ve planları taşa kazımamakta fayda var. Hemen ardından 14 Temmuz’da gerçekleşecek Yengeç Yeni Ayı ise duygusal dünyamızda derin çalkantılar yaratacak.

Peki, bu hareketli haftanın kazananları ve en çok etkilenenleri kimler? İşte hayatı tamamen değişecek o 3 burç:

13-19 haftasında şans kapıyı bu üç burç için aralayacak! 1

ASLAN

Bu hafta Aslan burçları için önemli yüzleşmeler yaşanabilir. Eski alışkanlıklar, ilişkiler ya da artık hayatınıza katkı sağlamayan konular gündeme gelebilir.

Astrologlar, özellikle maddi konularda ani kararlar verilmemesi gerektiğini vurguluyor. Gereksiz harcamalardan kaçınmak, dinlenmeye zaman ayırmak ve tartışmalardan uzak durmak haftayı daha rahat geçirmenizi sağlayabilir.

13-19 haftasında şans kapıyı bu üç burç için aralayacak! 2

KOVA

Kova burçlarının odağında günlük yaşam düzeni ve çalışma hayatı olacak. İş ortamında yaşanabilecek gerginlikler veya iletişim sorunları sabır gerektirebilir.

Merkür retrosunun etkisiyle önemli sözleşmeler ve kariyeri etkileyebilecek kararlar konusunda temkinli olunması öneriliyor. Bu süreçte kişisel bakım ve sağlığa öncelik vermek faydalı olabilir.

13-19 haftasında şans kapıyı bu üç burç için aralayacak! 3

BOĞA

Boğa burçları için haftanın en hassas konusu iletişim olacak. Venüs-Uranüs etkileşimi nedeniyle ilişkilerde ve arkadaş çevresinde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

Merkür retrosunun da etkisiyle yanlış anlaşılmaların artabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, ani tepkiler vermek yerine olayları sakin değerlendirmeyi ve önemli konuşmalarda acele etmemeyi tavsiye ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Venüs Ay (Dünya'nın uydusu) aslan gökyüzü Boğa burç kova yengeç
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