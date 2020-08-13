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  4. 13 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

13 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 20:03 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 21 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 5 bin 912'ye yükseldi. Yeni vaka sayısı ise bin 243 oldu.

13 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1243 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 245 bin 635, can kaybı 5 bin 912 oldu.

Son 24 saatte 968 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 57 oldu.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun.

Ayrıntılar geliyor...

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