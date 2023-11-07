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13 aydır kayıp olan Fevzi soruşturmasında 3 gözaltı! Evi bastığı görüntüler ortaya çıktı

07.11.2023 17:31 | Son Güncelleme:
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13 aydır kayıp olarak aranan zihinsel ve fiziksel engelli Fevzi Çalışkan soruşturmasında gözaltına alınan 3 kişiden Serkan Ş.'nin, ailenin kendisi hakkında bir televizyon programında konuşmalarının ardından, evlerini bastığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Serkan Ş.'nin çatıya çıkıp kiremitleri ailenin üzerine attığı görüldü. TV programına bağlanan bir kadının "Serkan Ş., Fevzi Çalışkan'ı varile koyup yaktıklarını ve gömdüklerini söylemiş" sözleri gündem olmuştu.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 13 aydır kayıp olan Fevzi Çalışkan’ın ailesinin şüpheli olarak gösterdiği Serkan Ş.'nin, Çalışkan ailesinin evini bastığı olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 3 Kasım Cuma günü Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. 13 ay önce esrarengiz şekilde kaybolan Fevzi Çalışkan’ı öldürdüğü iddiasıyla suçlanan şüpheli Serkan Ş., Çalışkan’ın ailesinin evini basmıştı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görünce telaşla çatıya çıkan Serkan Ş., çatıda bulunan kiremitleri aşağıya atmıştı. Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası ve vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Kapaklı ilçesinde yaşayan yüzde 65 zihinsel, yüzde 12 bedensel engelli Fevzi Çalışkan, 13 ay önce evinden gezmek için çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Oğullarına ulaşamayan Arife ve Fevzi Çalışkan çifti, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aile bir süre önce de televizyon programına katılarak, kayıp oğullarının bulunması için yardım talebinde bulundu. Anne Arife Çalışkan, kızı Ezel Çalışkan ile katıldığı yayında oğlunun kaybolmasıyla ilgili Serkan Ş.'yi (32) sorumlu tutup, en son onun kullandığı motosiklette görüldüğünü iddia etti.

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"VARİLE KOYUP YAKTIKLARINI SÖYLEMİŞ"

Arife Çalışkan, "Oğlum Fevzi 13 aydır ortada yok. En son Serkan Ş. ile görüştü. Sonra da bir daha gelmedi. Serkan bir yere mi bıraktın? Oğlumu öldürdünüz mü? En son Serkan motorla almış" ifadelerini kullandı. İddialar üzerine Serkan Ş., telefonla canlı yayına bağlanarak, "Ben o yayına gelmem. Benim o görüntülerde motorumda olan kişi Fevzi değil, başka biriydi. Ben onun kaybolduğu zamanlarda babamla çalışıyordum. Ben o gün Fevzi ile bir kere görüştüm sadece" dedi. Yayına bağlanan ve ismini açıklamayan bir kadın ise "Eşim Serkan Ş. ile cezaevinde aynı koğuşta iken Serkan Ş., Fevzi Çalışkan'ı varile koyup yaktıklarını ve gömdüklerini söylemiş" dedi.

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3 Kasım'da ise Serkan Ş., Çalışkan ailesinin Kapaklı'daki evini basarak, kendisini suçlayan aile üyelerine tepki gösterip, çıktığı evin çatısından üzerlerine kiremitleri attı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, güvenlik kamerası görüntülerinden olay günü Serkan Ş.'nin motosikletinin arkasında giden kişinin Mustafa Çalışkan olduğu belirlendi. Polis, Şerkan Ş., babası Nurettin Ş. (52) ve Şakir Ç.'yi (31) gözaltına aldı.

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Televizyon yayınında motosikletine arkasına aldığı kişinin Kapaklı'dan arkadaşı olduğunu söyleyen Serkan Ş., emniyetteki ifadesinde ise sarı montlu bu kişinin tanımadığı biri olduğunu öne sürdü. Baba Nurettin Ş.'nin ise ifadesinde oğlunun motosikletinin arkasındaki kişinin kendisi olduğunu söylediği belirtildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy ilçesinde bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Serkan Ş., gazetecilerin, 'Fevzi'ye ne oldu?' şeklindeki sorusuna, 'Ailesine sorun' yanıtını verdi. (DHA-İHA)

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