13 bağımsız aday başkan koltuğuna oturacak

AYNUR EKİZ - Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde 13 bağımsız aday, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde il ve ilçelerde belediye başkanı koltuğuna oturmaya hak kazandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde kesin olmayan sonuçlara göre, bağımsız adaylar 450 bin 926 oy aldı. Yüzde 0,97 oranında oy alan bağımsız adaylardan 13'ü belediye başkanı seçildi.

Biri il, 12'si ilçe olmak üzere 13 şehirde başarı kazanan bağımsızlar arasında iki kadın aday da yer aldı.

- Bağımsız adayın kazandığı tek il Kırklareli

Bağımsız adaylardan birçoğu partilerden olumlu yanıt alamayarak tek başına seçim yarışına girmeye karar veren isimlerden oluştu.

Buna göre, Kırklareli'nde CHP'den aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa ederek seçime bağımsız aday olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu, yeniden belediye başkanı seçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Kesimoğlu, rakibini 248 oy farkla geçerek başkan oldu.

- Sekreter olarak girdiği belediyenin başkanı oldu

Bilecik'in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde de bağımsız adaylar seçimi kazandı.