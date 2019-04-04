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13 bağımsız aday başkan koltuğuna oturacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde il ve ilçelerde belediye başkanlığı için yarışa giren bağımsız adaylardan 13'ü, kesin olmayan sonuçlara göre siyasi parti adaylarını geride bırakarak başkan koltuğuna oturmaya hak kazandı - Türkiye genelinde kesin olmayan sonuçlara göre 450 bin 926 oyla yüzde 0,97 oranına ulaşan bağımsız adaylardan biri il, 12'si ilçe belediye başkanlığında ipi önde göğüsledi

AYNUR EKİZ - Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde 13 bağımsız aday, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde il ve ilçelerde belediye başkanı koltuğuna oturmaya hak kazandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde kesin olmayan sonuçlara göre, bağımsız adaylar 450 bin 926 oy aldı. Yüzde 0,97 oranında oy alan bağımsız adaylardan 13'ü belediye başkanı seçildi.

Biri il, 12'si ilçe olmak üzere 13 şehirde başarı kazanan bağımsızlar arasında iki kadın aday da yer aldı.

- Bağımsız adayın kazandığı tek il Kırklareli

Bağımsız adaylardan birçoğu partilerden olumlu yanıt alamayarak tek başına seçim yarışına girmeye karar veren isimlerden oluştu.

Buna göre, Kırklareli'nde CHP'den aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa ederek seçime bağımsız aday olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu, yeniden belediye başkanı seçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Kesimoğlu, rakibini 248 oy farkla geçerek başkan oldu.

- Sekreter olarak girdiği belediyenin başkanı oldu

Bilecik'in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde de bağımsız adaylar seçimi kazandı.

Pazaryeri bağımsız ilçe belediye başkan adayı Zekiye Tekin, 2004 yılında sekreter olarak girdiği belediyede 3 dönem sonra özel kalem müdürlüğüne kadar yükseldi. Tekin, bağımsız olarak yarıştığı 31 Mart seçimlerinde 577 oy farkla ipi göğüsledi. Belediye başkanlığını kazanan 41 yaşındaki Tekin, mazbatasını alarak görevine başladı.

Osmaneli'nde ise Münür Şahin, bağımsız olarak girdiği seçim yarışını kazandı.

- Konya'da iki ilçede bağımsız aday sürprizi

Konya'da da resmi olmayan sonuçlara göre iki ilçede belediye başkanlığını bağımsız adaylar kazandı. Üç dönem Beyşehir’de belediye başkanlığı yapan Adil Bayındır, MHP'den aday gösterilmeyince bağımsız aday olarak seçime girerek yeniden belediye başkanı seçildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde de bağımsız aday Hüseyin Oprukçu seçim yarışından birinci çıktı.

Öte yandan Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Mehmet Buz, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Fatih Kayacan, Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde Hamza Efe, Elazığ'ın Keban ilçesinde Fethiye Atlı, Erzurum'un Olur ilçesinde Sıddık Demircan, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Ali Kazgan, Trabzon'un Hayrat ilçesinde Mehmet Nuhoğlu, Karaman'ın Sarıevler ilçesinde Halil Kulak bağımsız olarak girdikleri yerel seçim yarışını başarıyla sonuçlandırdı.

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31 mart yerel seçimleri bağımsız aday Türkiye

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