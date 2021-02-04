HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 13 çocuk babası çatıya çıktı, aşağıdakiler takla atıp canlı yayın yaptı

13 çocuk babası çatıya çıktı, aşağıdakiler takla atıp canlı yayın yaptı

04.02.2021 16:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
13 çocuk babası çatıya çıktı, aşağıdakiler takla atıp canlı yayın yaptı

Antalya’da 13 çocuk babası şahıs, bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisler şahsı intihardan vazgeçirmeye çalışırken, aşağıda toplanan kalabalık bir yandan canlı yayın yaparken, bir kişi de takla atarak şov yaptı.

Hastane Caddesi’nde 4 katlı binanın çatısına çıkan ve intihar edeceğini söyleyen şahıs, hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ekibi, Antalya Büyükşehir itfaiyesi ve çok sayıda polis sevk edilirken, itfaiye ekibi tarafından yola şişme branda açıldı. Dama çıkan resmi ve sivil polisler H.Ç.’yi intihardan vazgeçirebilmek için çaba harcarken, H.Ç.’nin sık sık çatının kenarına kadar gelmesi, oturup ayaklarını aşağıya sarkıtması ve geçimini sağlamak için sattığını söylediği peçeteleri poşetten çıkararak aşağıya atması toplanan kalabalık arasında heyecana sebep oldu. Yaklaşık 1 saatlik çaba sonunda H.Ç. intihardan vazgeçirilerek aşağıda bekleyen ambulansa götürülürken, elinde bulunan ve içerisinde un bulunduğu gözlenen poşet dikkatlerden kaçmadı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen H.Ç., emniyetteki ifadesinin ardından memleketine gitmek üzere ayrıldı.

afd7f887-726e-49ed-981e-dc5b5341b401

KALABALIK ARASINDA ŞOV VE CANLI YAYIN

Çevrede toplanan meraklı kalabalık içerisinde birçok kişinin cep telefonlarıyla canlı yayın yaptıkları gözlenirken, intihar girişiminde bulunan H.Ç.’ye ‘İntihar etme. Aşağıya in sana buradan para toplayalım’ diyen şahıs, kameraları görünce yerde takla atıp gösteri yapmaya kalkıştı. (İHA)

974bc466-60f0-4eb3-866a-70ac19acad05

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri
Eski özel harekat polisi, cinayeti sevgilisine itiraf etmişEski özel harekat polisi, cinayeti sevgilisine itiraf etmiş
Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

'Yok artık' dedirten savunma! 'Biz gasbetmedik, parayı onlar verdi'

'Yok artık' dedirten savunma! 'Biz gasbetmedik, onlar verdi'

Öyle bir anlamı var ki... Fatma isminin anlamı nedir? İşte yanına yakışan isimler

En popüler isimlerden! Öyle bir anlamı var ki...

Eski özel harekat polisi, cinayeti sevgilisine itiraf etmiş

Eski özel harekat polisi, cinayeti sevgilisine itiraf etmiş

4 yaşlıyı 4 milyon TL dolandıran 'sahte polis' otobüsle kaçarken yakalandı

4 milyon liralık vurgun yaptı, otobüsle kaçarken yakalandı

Polise 'artistliğiniz kime' demişti! Yine olay çıkardı

Polise 'artistliğiniz kime' demişti! Yine olay çıkardı

Dünyanın en cimri kadını yemeğini bulaşık makinesinde pişiriyor

Böylesini görmediniz! Yemeği bulaşık makinesinde pişiriyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.