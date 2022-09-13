13 Eylül deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde? 13 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ve 'Kandilli Rasathanesi son depremler listesi' yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. Peki, Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 13 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

13 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.13 06:03:41 38.3335 38.7798 5.0 -.- 2.0 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2022.09.13 03:51:48 40.2255 31.6547 7.3 -.- 1.6 -.- GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2022.09.13 02:56:36 37.6785 26.7975 19.0 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.13 01:48:01 38.2780 38.8660 5.0 -.- 2.0 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.09.13 00:43:41 36.9615 29.3478 9.4 -.- 1.5 -.- ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2022.09.13 00:14:22 40.6895 29.1767 17.6 -.- 2.3 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

