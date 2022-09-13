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13 Eylül deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde? 13 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

13.09.2022 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 13 Eylül 2022 Salı günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Gerçekleşen sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinden öğrenilebiliyor. Birçok vatandaş arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, 13 Eylül deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 13 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

13 Eylül deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde? 13 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ve 'Kandilli Rasathanesi son depremler listesi' yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. Peki, Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 13 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

13 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.13 06:03:41 38.3335 38.7798 5.0 -.- 2.0 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2022.09.13 03:51:48 40.2255 31.6547 7.3 -.- 1.6 -.- GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2022.09.13 02:56:36 37.6785 26.7975 19.0 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.13 01:48:01 38.2780 38.8660 5.0 -.- 2.0 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.09.13 00:43:41 36.9615 29.3478 9.4 -.- 1.5 -.- ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2022.09.13 00:14:22 40.6895 29.1767 17.6 -.- 2.3 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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