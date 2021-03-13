13 Mart Cumartesi günlük burç yorumları! İşte öne çıkan burçlar

Bugün kariyerinizde önemli bir yol ayrımı, bir kırılma noktası olabilir. Kendinize yeni bir kariyer yolu çizmek isteyebilir, geleceğe dair önemli kararlar alabilirsiniz. Sıkılgan bir ruh halinde olabilirsiniz.

Bugün sosyal medya bazlı işler, geniş kitlelere hitap eden projeler, geleceğe dair her türlü konuda planlama ve tasarı gündeminizde olacaktır. Bugünlerde odak noktanız gelecek olacak.

İŞTE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI KOÇ BURCU (13 MART 2021) Bugün etkileyici, bilinçaltı rüyaları görebilirsiniz. Yaşamınızda elinizde olmayan koşullar, durumlar daha rahatsız edici hissettirebilirsiniz. İnancı güçlendirmeli, maneviyata yönelmeli ve nasibinize güvenmelisiniz. İlahi adaletin çalıştığı durumlar yaşanabilir.

YENGEÇ BURCU (13 MART 2021)



Bugün duygusal ilişkileriniz resmiyete gidebilir. Evlilik teklifi alabilir; söz ve nişan, nikah ve düğün gibi seremoniler içerisinde olabilirsiniz. Duygusallık, hassasiyet, şefkat ve merhamet, romantizm bu dönemde yüksek seviyelerde olacak. Sezgileriniz güçlenecek. Pek çok olayın ilerisini çok iyi öngörebilirsiniz. Karşınızdaki kişilerin niyetlerini ve gerçeğini sezebilirsiniz. Hislerinize kulak verin.

ASLAN BURCU (13 MART 2021)



Bugün duygularınız yükselebilir. Her duyguyu daha derin ve yoğun hissedebilirsiniz. Özlem, tutku, arzu ön planda olan duygular olabilir. Bugünlerde başlayan ilişkilerde her anlamda bütünleşme ön planda olabilir. Küslük yaşadığınız bir kişi ile bugünlerde barışma yaşayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU (13 MART 2021)



Bugün ilişkilerinizde radikal değişimler yaşayacaksınız. Romantik ve duygusal bir ilişkiye başlayabilir, karşınızdaki kişiden romantik sürprizlerle, hediyelerle karşılaşabilirsiniz. Partneriniz gelecek planlarınızı size sunabilir. İlişkinizin geleceğine, ilişkilerinizin bir sonraki adımına daha çok önem verebilirsiniz.