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  4. 13 Mayıs'tan beri haber alınamıyordu... İlahiyat Fakültesi öğrencisinin cesedi boş arazide bulundu

13 Mayıs'tan beri haber alınamıyordu... İlahiyat Fakültesi öğrencisinin cesedi boş arazide bulundu

15.05.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da bir süredir kendisinden haber alınamayan vekil imam ve ilahiyat fakültesi öğrencisi, Adapazarı ilçesinde boş bir arazide ölü olarak bulundu. Olayı çok yönlü olarak araştıran ekipler cinayet üzerinde duruyor.

13 Mayıs'tan beri haber alınamıyordu... İlahiyat Fakültesi öğrencisinin cesedi boş arazide bulundu

Vekil imamlık yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Bekir Türker’den 13 Mayıs gününden itibaren haber alınamadı. Türker için endişelenen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, Türker’in cep telefonunu Adapazarı ilçesi Kuzey Terminal bölgesinde boş arazide bulundu.

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CANSIZ BEDENİ BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Çalışmalarını genişleten ekipler, sabah saatlerinde ise Türker’in cansız bedenini Dağdibi Mahallesi’nde boş bir arazide buldu. Cinayet üzerinde duran ekipler, olayı çok yönlü olarak araştırıyor. (İHA)

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İlahiyat Sakarya Adapazarı ceset

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