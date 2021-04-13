13 Nisan deprem mi oldu? | 13 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

13 Nisan günü büyüklüğü 2’den büyük olan bir deprem kaydedildi. Akdeniz açıklarında, Oniki Adalar merkezli gerçekleşen depremin büyüklüğü 2.7, derinliği ise 8.5 olarak listede yer aldı. Akdeniz ve Ege kıyıları ise hala küçük sarsıntılarla sallanmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesinin açıkladığı son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege, ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ





