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13 Nisan deprem mi oldu? | 13 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

13.04.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Nisan itibariyle büyüklüğü 2’den büyük bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi’nin kendi internet sitesi üzerinden yayınladığı listede yer alan bilgilere göre küçük sarsıntılardan oluşan depremler, Ege denizinde gerçekleşti. Bir süredir güney kıyılarında gerçekleşen depremler, küçük sarsıntılara devam ediyor. 13 Nisan deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde…

13 Nisan deprem mi oldu? | 13 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

13 Nisan günü büyüklüğü 2’den büyük olan bir deprem kaydedildi. Akdeniz açıklarında, Oniki Adalar merkezli gerçekleşen depremin büyüklüğü 2.7, derinliği ise 8.5 olarak listede yer aldı. Akdeniz ve Ege kıyıları ise hala küçük sarsıntılarla sallanmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesinin açıkladığı son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege, ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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