13 Ocak Perşembe günlük burç yorumları! 13 Ocak Perşembe günü burçları neler bekliyor?

13 Ocak Perşembe yani yeni ayın on üçüncü günü için günlük burç yorumları ve Ocak ayının burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

KOÇ

Koç burçları bugün karar alırken duygularını bastırıp mantığından yararlanarak adımalrını atacak. Zihinsel olarak yoğun bir günden geçecek olan Koş burçlarını, iş yerlerinde birlikte çalıştıkları arkadaşlarına karşı seslerini yükselmemeleri gerekir. Akşama doğru yorgunlukla birlikte dinlenmek isteyeceksiniz. Yakın çevrenizle ilgili gelecek bir haber gündeminizi değiştirebilir.

BOĞA

Günü maddi hesaplar yaparak başlayan Boğa burçlarının gündemi genel olarak kendi ekonomileri olacak. Farklı çevreden insanlarla iletişim içinde olacağını bir gün olacak. İş hayatınızda beklemediğiniz kişilerden destek alacaksınız. Alacağınız destekler size motivasyon sağlayacak. Bu motivasyonla birlikte daha fazla sorumluluk almak isteyeceksiniz. İşlerinizi yetiştirmek için ekstra efor sarf etmeniz gerekebilir. Kendinizi bu kadar yıpratmayın.

İKİZLER

Bir süredir sağlık problemleri ile boğuşan İkizler burcu, bugün iş konularında biraz sıkıntı yaşayabilir. İşleriyle ilgili yeni gelişmelere ayak uydurmakta sorunlar yaşayan İkizler burcu, bir de sevgilisi veya yakın arkadaşıyla yaşayacağı gerilimle biraz daha üzülecek. Akşam üstü eğlenceli vakit geçirmek isteyen İkizler, çok da yakın olmadığı arkadaşlarıyla dışarı çıkma planlarına girişebilir.

YENGEÇ

Yengeç burçları bugün hakim olmadıkları konularla ilgili bazı sorunlarla karşılaşabilir. Sorunları çözmekle geçirecekleri gün sonunda ise kafalarını dağıtmak için sevdikleriyle birlikte plan yapmak isteyebilirler. Dışa dönük, pozitif olacağınız bir günün sonunda eğlenmek sizin de hakkınız.

ASLAN

Aslan burçlarının gündeminde bugün aşk var. Bekar olan Aslan burçları hoşlandıkları kişiyle vakit geçirmek için planlar yapabilir. Evli olan Aslan burçları ise eşlerine hoş sürprizler yapmak için hazırlıklar yaparak vakit geçirebilir. Şanslı gününde olan Aslan burçları gelecekleriyle ilgili bazı kararlar alacak. İş yerlerinde beklenmeyen sürprizlerle karşılaşacak olan Aslan burçları fazladan sorumluluk almak zorunda kalabilir.

BAŞAK

Yakın arkadaşlarının yaşadığı bir gerilim yüzünden uzlaştırıcı bir pozisyon alan Başak burçları zor durumda kalabilir. Affedici davranarak kendini zor durumda bırakan Başak burçları, sözünü dinletmek için bir hayli dil dökmek zorunda kalacak. Beslenmesine dikkat etmeyen Başak burçları ise sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabilir. Kendinizden ödün vermeyin.

TERAZİ

Bekar Terazi burçları bugün yeni bir aşka yelken açabilir. Duygularını paylaşmak konusunda açık bir gündesiniz. Karşınıza çıkacak sorunları kolaylıkla çözüp yolunuza devam edebilirsiniz. Uzun zamandır aklınızı kurcalayan bir konuyu yeniden gündeme getirebilir, çözmek için elinizden geleni yapabilirsiniz. Karşınıza çıkan fırsatları görmezden gelmeyin.

AKREP

Bu aralar bir hayli savruk davranan Akrep burçlarına bir tavsiyemiz var; kredi kartını kullanmadan önce iki kere düşünün! Sevdiğiniz insanları mutlu etmek için para harcama konusunda aşırıya kaçıyorsunuz. Önümüzdeki günlerde maddi anlamda mutsuz olmak istemiyorsanız kendinizi frenlemelisiniz. Güzel bir yarın için daha sakin davranmalı ve iki kere düşünüp bir kere harekete geçmelisiniz. Aklınıza ilk geleni yapmayın.

YAY

Kariyerinizle ilgili önemli kararlar alacağınız günlere doğru ilerliyorsunuz ve bunun farkındasınız. İşinizle ilgili uzmanlığınızı artırmak için bir kursa kayıt olabilir veya seminere katılabilirsiniz. Maddi isteklerinizin ön planda olduğu günlerden geçiyorsunuz. Harcamalarınızı kontrol altına almalısınız. Önümüzdeki günlerde daha çok paraya ihtiyacınız olabilir.

OĞLAK

İyi niyetleri suistimal edilen Oğlak burçlarını stresli bir gün bekliyor. Bu günlerde fazla fedakarsınız. İçinde bulunduğunuz durum yüzünden sağlığınızı göz ardı ediyorsunuz. Bu kadar iyi niyetli olmanıza gerek yok. Uyku düzeninize dikkat edin. Uykusuzluğunuz yüzünden baş ağrısı çekebilirsiniz. Başkalarından yardım istemekten çekinmeyin.

KOVA

Kova burçları bugün enerjileriyle ön plana çıkıyor. Rutin hayatınızdan sıkıldığınız ve yeniliklere açık olduğunuz bir gün. Yaratıcılığınızı kullanarak etrafınızdaki etkileyeceksiniz. Yoğun iş temponuza rağmen aldığınız doğru kararlarla takdir toplayacaksınız.

BALIK

Tarafsızlığınız size maddi bir kazanım olarak geri dönüyor. İş yerinde motivasyonunuzun yüksek olduğu bir gün geçireceksiniz. Tatsız olaylar yaşanmasına rağmen orta yolu bulup yolunuza devam edeceksiniz. Aile çevrenizden gelecek olan habere şaşıracak ve her ne kadar karışmak istemeseniz de kendinizi bir anda olayların içinde bulacaksınız. Yeni sorumluluklar sizi bekliyor.

