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13 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

13.01.2021 20:25 | Son Güncelleme:
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13 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 9 bin 554 oldu. İşte 13 Ocak koronavirüs tablosunda son durum...

13 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 9 bin 554 oldu.

9 bin 463 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 26 milyon 729 bin 595'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 355 bin 839, vefat sayısı 23 bin 325, ağır hasta sayısı 2 bin 652 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

13 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

13 ocak

12 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (12 Ocak) koronavirüs nedeniyle 171 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 9 bin 809 olarak açıklanmıştı.

12 OCAK

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