13 Şubat 2022 Pazar hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı! İşte 13 Şubat İstanbul'da hava durumu...

13 Şubat 2022 Pazar günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt geniline genelinin parçalı ve yağmurlu bir hava hakim olacağı kaydedilirken İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği açıklandı. Bugün için plan yapan vatandaşlar ile hafta sonu tatili dolayısıyla randevu ve etkinlik için dışarıya çıkacak olan kişiler yaşadıkları şehirde hava durumun nasıl olacağını merak ediyor. Vatandaşlar 13 Şubat 2022 Pazar hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı için internete araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile 13 Şubat 2022 Pazar hava durumu ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

13 ŞUBAT 2022 PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevreleri ile Adana'nın doğu ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği öngörülüyor. Meteoroloji Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu için çığ ve buzlanma uyarsısında bulundu.

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 9 derece.

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu 10 derece.

İzmir: Parçalı bulutlu 15 derece.

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 18 deerece.

Adana: Az bulutlu 16 derece.

