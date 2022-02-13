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13 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 13 Şubat 2022 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

13.02.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 13 Şubat 2022 Pazar günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi bugün yapılacak. Peki 13 Şubat Pazar Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

13 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 13 Şubat 2022 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 13 Şubat 2022 Pazar günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 13 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

13 ŞUBAT PAZAR ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 13 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmış ve şanslı rakamlar 21, 25 ,42, 45, 54 ,56 olmuştu.

Haftanın son çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

13 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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Milli Piyango

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