64/1-b-6 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 64/1-b-6 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Sürücülerin araçlarının ışıklarını trafikte hareket hâlindeyken ya da park hâlindeyken doğru bir şekilde kullanmaları mühimdir. Aracın ışıklarının hareket hâlindeyken eksik bir şekilde kullanılması durumunda ise sürücülere belli başlı trafik cezaları uygulanır. 64/1-b-6 maddeli trafik cezası da trafikte hareket hâlindeyken ışıkların yanlış kullanılması sonucunda uygulanır. Bu trafik cezası 15 gün içerisinde %25 oranında indirimli olarak ödenebilirken, güncel tutarının kaç TL olduğu da sıklıkla araştırılır.

64/1-b-6 trafik cezası nedir?

Trafik kurallarına her bir sürücünün ve yayanın uyması son derece önemlidir. Bu doğrultuda araçta taşınabilen kişi sayısından ehliyet kemeri kullanımına varan konularda hatalı davranışlarda bulunan kişilere trafik cezası uygulanır. Aracın ışıklarının doğru bir şekilde kullanılmaması durumunda uygulanan trafik cezaları arasında yer alan maddelerden biri de 64/1-b-6'dır. Sürücüler trafikte hareket hâlindeyken yalnızca aracın park lambaları ile ilerlememelidir. Dolayısıyla 64/1-b-6 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, aracın ışıklarının trafikte hareket halindeyken kullanılmamasıdır.

64/1-b-6 trafik cezası kimlere uygulanır?

64/1-b-6 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, Karayolları Trafik Kanunu'nun ışıkların kullanılması maddesine istinaden ortaya çıkan cezadır. Işıkları kullanmayan sürücülere uygulanmaktadır. Kuralı uygulamayan sürücüler için 64/1-b-6 cezası uygulanmaktadır. Aracının ışıklarını doğru bir şekilde kullanmayan sürücülerin trafik cezası almaları kaçınılmazdır. Trafikte hareket hâlindeyken yalnızca aracının park lambaları ile yol alan sürücülere de 64/1-b-6 trafik cezası uygulanır. Yani araç kullanırken yalnızca park lambaları ile ilerleyen sürücüler, 64/1-b-6 trafik cezasının tatbik edildiği kişilerdir.

64/1-b-6 trafik cezası tutarı nedir?

Sürücüler Trafik Yönetmeliğinde yer alan kuralları ihlal ederek yalnızca park lambalarını yakıp trafikte hareket halinde oldukları takdirde 64/1-b-6 trafik cezasını alabilir. Bu durumda 2023 yılındaki güncel 64/1-b-6 trafik cezası tutarı 436 TL ödenmelidir. 64/1-b-6 trafik cezası tutarı ödemesini 15 gün içerisinde gerçekleştiren kişiler ise %25 indirim oranından yararlanabilir. Erken ödeme indirimi kapsamında 64/1-b-6 trafik cezası tutarı 327 TL olmaktadır. Bu trafik cezasının uygulandığı sürücünün ehliyetine eklenen ceza puanı 15 olarak belirtilebilir. Aracın park lambaları ile seyretmek yasak iken bu cezayı alan sürücülerin ehliyetlerine direkt olarak el konulmadığı da söylenmelidir. Fakat sürücülerin daha önceden ihlal ettikleri kurallar da mevcut ise bu durumda eklenen 15 ceza puanı, sürücünün ehliyetine el konulmasına yol açabilir.



