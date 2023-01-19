HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 64/1-b-6 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 64/1-b-6 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

64/1-b-6 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 64/1-b-6 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

13.01.2023 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her bir trafik cezası sürücülerin kendilerini ve trafikteki diğer araç sürücülerini riske atmamaları amacıyla oluşturulmuştur. Dolayısıyla trafik kurallarına uymayan sürücüler ihlal ettikleri kural doğrultusunda trafik cezası alır. Sıklıkla araştırılan 64/1-b-6 trafik cezası maddesi de aracın ışıklandırma sisteminin kullanılmasına yöneliktir. Bu trafik cezasının uygulandığı sürücüler 15 gün içerisinde %25 oranındaki indirimden faydalanabilir. Peki, 64/1-b-6 trafik cezası kimlere uygulanır?

64/1-b-6 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 64/1-b-6 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Sürücülerin araçlarının ışıklarını trafikte hareket hâlindeyken ya da park hâlindeyken doğru bir şekilde kullanmaları mühimdir. Aracın ışıklarının hareket hâlindeyken eksik bir şekilde kullanılması durumunda ise sürücülere belli başlı trafik cezaları uygulanır. 64/1-b-6 maddeli trafik cezası da trafikte hareket hâlindeyken ışıkların yanlış kullanılması sonucunda uygulanır. Bu trafik cezası 15 gün içerisinde %25 oranında indirimli olarak ödenebilirken, güncel tutarının kaç TL olduğu da sıklıkla araştırılır.

64/1-b-6 trafik cezası nedir?

Trafik kurallarına her bir sürücünün ve yayanın uyması son derece önemlidir. Bu doğrultuda araçta taşınabilen kişi sayısından ehliyet kemeri kullanımına varan konularda hatalı davranışlarda bulunan kişilere trafik cezası uygulanır. Aracın ışıklarının doğru bir şekilde kullanılmaması durumunda uygulanan trafik cezaları arasında yer alan maddelerden biri de 64/1-b-6'dır. Sürücüler trafikte hareket hâlindeyken yalnızca aracın park lambaları ile ilerlememelidir. Dolayısıyla 64/1-b-6 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, aracın ışıklarının trafikte hareket halindeyken kullanılmamasıdır.

İlginizi Çekebilir

64/1-a-1 trafik cezası nedir?

64/1-a-1 trafik cezası nedir?

64/1-a-2 trafik cezası nedir?

64/1-a-2 trafik cezası nedir?

 64/1-a-3 trafik cezası nedir?

64/1-a-3 trafik cezası nedir?

 64/1-b-1 trafik cezası nedir?

64/1-b-1 trafik cezası nedir?

 64/1-b-2 trafik cezası nedir?

64/1-b-2 trafik cezası nedir?

64/1-b-6 trafik cezası kimlere uygulanır?

64/1-b-6 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, Karayolları Trafik Kanunu'nun ışıkların kullanılması maddesine istinaden ortaya çıkan cezadır. Işıkları kullanmayan sürücülere uygulanmaktadır. Kuralı uygulamayan sürücüler için 64/1-b-6 cezası uygulanmaktadır. Aracının ışıklarını doğru bir şekilde kullanmayan sürücülerin trafik cezası almaları kaçınılmazdır. Trafikte hareket hâlindeyken yalnızca aracının park lambaları ile yol alan sürücülere de 64/1-b-6 trafik cezası uygulanır. Yani araç kullanırken yalnızca park lambaları ile ilerleyen sürücüler, 64/1-b-6 trafik cezasının tatbik edildiği kişilerdir.

64/1-b-6 trafik cezası tutarı nedir?

Sürücüler Trafik Yönetmeliğinde yer alan kuralları ihlal ederek yalnızca park lambalarını yakıp trafikte hareket halinde oldukları takdirde 64/1-b-6 trafik cezasını alabilir. Bu durumda 2023 yılındaki güncel 64/1-b-6 trafik cezası tutarı 436 TL ödenmelidir. 64/1-b-6 trafik cezası tutarı ödemesini 15 gün içerisinde gerçekleştiren kişiler ise %25 indirim oranından yararlanabilir. Erken ödeme indirimi kapsamında 64/1-b-6 trafik cezası tutarı 327 TL olmaktadır. Bu trafik cezasının uygulandığı sürücünün ehliyetine eklenen ceza puanı 15 olarak belirtilebilir. Aracın park lambaları ile seyretmek yasak iken bu cezayı alan sürücülerin ehliyetlerine direkt olarak el konulmadığı da söylenmelidir. Fakat sürücülerin daha önceden ihlal ettikleri kurallar da mevcut ise bu durumda eklenen 15 ceza puanı, sürücünün ehliyetine el konulmasına yol açabilir.

İlginizi Çekebilir

64/1-b-3 trafik cezası nedir?

64/1-b-3 trafik cezası nedir?

 64/1-b-4 trafik cezası nedir?

64/1-b-4 trafik cezası nedir?

 64/1-b-5 trafik cezası nedir?

64/1-b-5 trafik cezası nedir?

 56/1-b trafik cezası nedir?

56/1-b trafik cezası nedir?

 56/1-a trafik cezası nedir?

56/1-a trafik cezası nedir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim!Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim!
Ölüp dirildi! Kendine geldiğindeki sorusu şaşkına çevirdiÖlüp dirildi! Kendine geldiğindeki sorusu şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası trafik cezalari

En Çok Okunan Haberler

Aboubakar konusunda sıcak gelişme!

Aboubakar konusunda sıcak gelişme!

15 Aralık'ta başladı, fiyatlar yüzde 35 arttı

15 Aralık'ta başladı, fiyatlar yüzde 35 arttı

İstanbul'daki ev kura çekilişinde büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

İstanbul'daki ev kura çekilişinde büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

96 yaşındaki kadını ellerinden yatağa bağlayıp...

96 yaşındaki kadını ellerinden yatağa bağlayıp...

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.