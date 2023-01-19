65/1-b(b) trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 65/1-b(b) trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Aracın azami yüklü ağırlığı aşıldığı takdirde bu kurala uymayanlara bazı trafik cezaları tatbik edilir. 65 maddesi altında kategorize edilen bu trafik cezalarından biri de 65/1-b(b) olarak bilinir. Bu trafik cezası aracın azami yüklü ağırlığının belli bir oranda aşılmasından sorumlu olan kişilere uygulanır. Yani bu idari para cezası, yük gönderen ve/veya gönderenler ile araç işletenine uygulanır. Erken ödeme indirimi kapsamında net tutarına %25 oranında indirim uygulanan 65/1-b(b) trafik cezası sürücülere tatbik edilmediği için ceza puanı yoktur.

65/1-b(b) trafik cezası nedir?

Bir aracın azami yüklü ağırlığı, trafik yönetmeliği tarafından belli faktörler çerçevesinde belirlenir. 65/1-b(b) trafik cezası maddesi ihlalin konusu da araçların azami yük ağırlığıyla alakalıdır. Dolayısıyla her bir araç işleteni ile yük gönderen aracın azami yüklü ağırlığını aşmayacak şekilde iş planlaması yapmalıdır. Aksi takdirde sürücüye değil yük gönderen ve araç işleten kişilere uygulanan 65/1-b(b) trafik cezası gibi idari para cezalarının ödenmesi gerekebilir. Bu kapsamda 65/1-b(b) trafik cezası maddesi ihlalin konusu azami yüklü ağırlığın, %3,75 +500 kg'dan %15 oranında aşılması olarak belirtilebilir.

65/1-b(b) trafik cezası kimlere uygulanır?

Aracın azami yüklü ağırlığının aşılması durumunda uygulanan 65/1-b(b) trafik cezası, sürücülere tatbik edilmez. Yani sürücü aracın işleteni ya da yük gönderen kişi değil ise bu idari para cezasını ödemekten sorumlu değildir. Dolayısıyla 65/1-b(b) trafik cezası sürücüye uygulanmadığı için ceza puanı da yoktur. 65/1-b(b) trafik cezası maddesi ihlalin konusu bağlamında aracın işletenine ve yük gönderene uygulandığı söylenebilir. 65/1-b(b) trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde ceza uygulaması şu şekildedir:

İşleten ve gönderen aynı kişiyse işleten/gönderen için öngörülmüş olan cezaların toplamı yerine cezalardan sadece birisi uygulanır.

Gönderen birden fazlaysa işleten ve gönderen için uygulanacak cezaların toplamı işletene uygulanır.

Gönderen tespit edilemezse işletene idari para cezası uygulanmakla birlikte gönderen yönünden işletene idari para cezası uygulanmaz.

65/1-b(b) trafik cezası tutarı ne kadar?

Bir aracın azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 kg'dan %15 oranında fazla olduğu takdirde bu aracın işleteni ve yük gönderen kişi idari para cezası alır. Söz konusu trafik cezasının 2023 yılında kaç TL olarak güncellendiği ise pek çok kişi tarafından araştırılan konulardandır. 665/1-b(b) trafik cezası tutarı güncel olarak 7.443 TL olarak duyurulmuştur. Ancak bu trafik cezasının tatbik edildiği sorumlu kişi 15 gün içerisinde ödeme yapacağı takdirde %25 oranındaki indirimden yararlanabilir. Yani erken ödeme indirimi kapsamında ödenmesi gereken 65/1-b(b) trafik cezası tutarı bu durumda 5.582,25 TL'ye düşer.