HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 65/1-b(e) trafik cezası nedir? 65/1-b(e) trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

65/1-b(e) trafik cezası nedir? 65/1-b(e) trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

15.01.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yük taşıyan araçların yüklü ağırlığı Trafik Yönetmeliği tarafından belirlenen sınırları aşmamalıdır. Aracın yüklü ağırlığının aşılması gerek yüklü araç gerek ise araç sürücüsü için tehlike arz etmektedir. Dolayısıyla hem araç ve sürücünün hem de trafikteki diğer sürücüler ile yolcuların zarar görmemesi için aracın yüklü ağırlığı izin verilen sınırın üzerinde olmamalıdır. Bu kuralın ihlal edilmesi ile ilişkili olan 65/1-b(e) maddeli trafik cezası nedir ve kimlere uygulanır?

65/1-b(e) trafik cezası nedir? 65/1-b(e) trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Her bir araç işleteni ile yük gönderen trafiğe çıkan aracın yüklü ağırlığının sınırı geçmemesine dikkat etmelidir. Bu kural dikkate alınmadığı takdirde ise sorumlu kişilere 65 maddesi kapsamındaki trafik cezaları uygulanır. Söz konusu trafik cezasının ceza puanı yoktur. Yani sürücü aracın işleteni veya yük gönderen kişi olmadığı müddetçe bu trafik cezası sürücüye uygulanmaz. Bununla birlikte 65/1-b(e) trafik cezasının tutarının 2023 yılından itibaren arttığı görülür. Dolayısıyla bu trafik cezasının güncel tutarı ile indirim koşulları hakkında bilgi verilmelidir.

65/1-b(e) trafik cezası nedir?

Bir aracın yüklü ağırlığı belirtilen sınırı %25'in üzerinde aştığı zaman sorumlu kişilere 65/1-b(e) trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde ceza uygulanır. Yani trafikte hareket hâlinde olan aracın yüklü ağırlığı %3,75 + 500 kg'ı %25'in üzerindeki bir oranda aşıyor ise sorumlu kişilere bu idari para cezası gönderilir. İlgili kişilerin 65/1-b(e) trafik cezasını 15 gün içerisinde %25 oranında indirimli olarak yatırmaları mümkündür. Ancak bu trafik cezasını tatbik edildiği tarihin ardından 15 gün içerisinde yatırmayan sorumlu kişiler ilerleyen süreçte cezayı net tutarında ödemekle yükümlüdür.

65/1-b(e) trafik cezasının uygulandığı araç, gerekli şartlar karşılanıncaya kadar trafikten men edilir. Trafik Yönetmeliği tarafından belirtilen süre boyunca trafikten men edilen aracın herhangi bir koşulda aynı görevde kullanılmasına devam edilemez.

İlginizi Çekebilir

65/1-b(d) trafik cezası nedir?

65/1-b(d) trafik cezası nedir?

65/1-b(c) trafik cezası nedir?

65/1-b(c) trafik cezası nedir?

 65/1-b(b) trafik cezası nedir?

65/1-b(b) trafik cezası nedir?

65/1-b(a) trafik cezası nedir?

65/1-b(a) trafik cezası nedir?

 65/1-a trafik cezası nedir?

65/1-a trafik cezası nedir?

 64/1-b-6 trafik cezası nedir?

64/1-b-6 trafik cezası nedir?

65/1-b(e) trafik cezası kimlere uygulanır?

Pek çok kişinin içeriğini araştırdığı 65/1-b(e) trafik cezası maddesi ihlalin konusu, aracın yüklü ağırlığının %3,75 + 500 kg'ı %25'ten daha yüksek bir oranda aşmasıdır. Bu durumda sorumlu kişilere idari para cezası gönderilmekte iken sürücüler aracın işleteni ya da yük gönderen değil ise cezadan etkilenmez. Ancak bu trafik cezasının uygulandığı bazı durumlarda yük gönderen kişiye bağlı olarak farklı ödeme koşulları oluşabilir. Dolayısıyla 65/1-b(e) maddeli trafik cezasının uygulanmasına dair bilgiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Bahsedilen bu trafik cezası uygulandığında yük gönderen kişi birden fazla olduğu zaman cezanın tamamı işletene yansıtılır.
  • 65/1-b(e) maddeli trafik cezasının uygulandığı durumlarda yük gönderen her zaman saptanamaz. Yük gönderen kişi saptanmadığı zaman ise araç işletene yalnızca kendisini ilgilendiren idari para cezası uygulanır.
  • Bu trafik cezasının uygulandığı bazı durumlarda aracın işleteni ile yük gönderen aynı kişi olabilir. Söz konusu durum oluştuğunda ise aracı işleten kişiye öngörülen cezalardan yalnızca biri uygulanır.

65/1-b(e) trafik cezası tutarı nedir?

Sürücünün ehliyetine el konulmayan ya da ceza puanı eklenmeyen 65/1-b(e) trafik cezası, aracın işleteni ile yük gönderene güncel tutarı ile tatbik edilir. Bu doğrultuda 65/1-b(e) maddeli trafik cezasının 2023 yılındaki güncel tutarı açıklanmalıdır. Aracın işleteni ve yük gönderen kişi 65/1-b(e) trafik cezası tutarı olan 22.373 TL'yi ödemekle yükümlüdür. 65/1-b(e) trafik cezası tutarı için hesaplanan %25 indirimli tutarı yani 16.779,75 TL'yi ödemek isterlerse 15 gün sınırını aşmamalıdır. Yani erken ödeme indiriminde yararlanılabilmesi için 65/1-b(e) trafik cezasının da diğer idari para cezaları gibi 15 gün içerisinde ödenmesi beklenir.

İlginizi Çekebilir

51/2-a trafik cezası nedir?

51/2-a trafik cezası nedir?

51/2-b trafik cezası nedir?

51/2-b trafik cezası nedir?

51/2-c trafik cezası nedir?

51/2-c trafik cezası nedir?

 51/5-a trafik cezası nedir?

51/5-a trafik cezası nedir?

 51/5-b trafik cezası nedir?

51/5-b trafik cezası nedir?

52/1-a trafik cezası nedir?

52/1-a trafik cezası nedir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
AK Partili Hamza Dağ'dan seçim tarihi açıklaması! AK Partili Hamza Dağ'dan seçim tarihi açıklaması!
Bahçeli tarih verip "Bu işi bitirelim" dedi!Bahçeli tarih verip "Bu işi bitirelim" dedi!
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası trafik ceza odeme trafik cezalari trafik cezası ödeme

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Nedeni belli oldu! Bu kez motorine zam geldi! İşte güncel rakamlar...

Nedeni belli oldu! Bu kez motorine zam geldi! İşte güncel rakamlar...

Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'

Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'

Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

Baykar tarafından üretilen bütün SİHA’lardan satın aldılar

Baykar tarafından üretilen bütün SİHA’lardan satın aldılar

Son dakika: Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy kazada hayatını kaybetti! Kiev yakınlarında anaokulu yakınlarına helikopter düştü

Son dakika: Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy kazada hayatını kaybetti! Kiev yakınlarında anaokulu yakınlarına helikopter düştü

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.