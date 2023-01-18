65/1-b(e) trafik cezası nedir? 65/1-b(e) trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Her bir araç işleteni ile yük gönderen trafiğe çıkan aracın yüklü ağırlığının sınırı geçmemesine dikkat etmelidir. Bu kural dikkate alınmadığı takdirde ise sorumlu kişilere 65 maddesi kapsamındaki trafik cezaları uygulanır. Söz konusu trafik cezasının ceza puanı yoktur. Yani sürücü aracın işleteni veya yük gönderen kişi olmadığı müddetçe bu trafik cezası sürücüye uygulanmaz. Bununla birlikte 65/1-b(e) trafik cezasının tutarının 2023 yılından itibaren arttığı görülür. Dolayısıyla bu trafik cezasının güncel tutarı ile indirim koşulları hakkında bilgi verilmelidir.

65/1-b(e) trafik cezası nedir?

Bir aracın yüklü ağırlığı belirtilen sınırı %25'in üzerinde aştığı zaman sorumlu kişilere 65/1-b(e) trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde ceza uygulanır. Yani trafikte hareket hâlinde olan aracın yüklü ağırlığı %3,75 + 500 kg'ı %25'in üzerindeki bir oranda aşıyor ise sorumlu kişilere bu idari para cezası gönderilir. İlgili kişilerin 65/1-b(e) trafik cezasını 15 gün içerisinde %25 oranında indirimli olarak yatırmaları mümkündür. Ancak bu trafik cezasını tatbik edildiği tarihin ardından 15 gün içerisinde yatırmayan sorumlu kişiler ilerleyen süreçte cezayı net tutarında ödemekle yükümlüdür.

65/1-b(e) trafik cezasının uygulandığı araç, gerekli şartlar karşılanıncaya kadar trafikten men edilir. Trafik Yönetmeliği tarafından belirtilen süre boyunca trafikten men edilen aracın herhangi bir koşulda aynı görevde kullanılmasına devam edilemez.

65/1-b(e) trafik cezası kimlere uygulanır?

Pek çok kişinin içeriğini araştırdığı 65/1-b(e) trafik cezası maddesi ihlalin konusu, aracın yüklü ağırlığının %3,75 + 500 kg'ı %25'ten daha yüksek bir oranda aşmasıdır. Bu durumda sorumlu kişilere idari para cezası gönderilmekte iken sürücüler aracın işleteni ya da yük gönderen değil ise cezadan etkilenmez. Ancak bu trafik cezasının uygulandığı bazı durumlarda yük gönderen kişiye bağlı olarak farklı ödeme koşulları oluşabilir. Dolayısıyla 65/1-b(e) maddeli trafik cezasının uygulanmasına dair bilgiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Bahsedilen bu trafik cezası uygulandığında yük gönderen kişi birden fazla olduğu zaman cezanın tamamı işletene yansıtılır.

65/1-b(e) maddeli trafik cezasının uygulandığı durumlarda yük gönderen her zaman saptanamaz. Yük gönderen kişi saptanmadığı zaman ise araç işletene yalnızca kendisini ilgilendiren idari para cezası uygulanır.

Bu trafik cezasının uygulandığı bazı durumlarda aracın işleteni ile yük gönderen aynı kişi olabilir. Söz konusu durum oluştuğunda ise aracı işleten kişiye öngörülen cezalardan yalnızca biri uygulanır.

65/1-b(e) trafik cezası tutarı nedir?

Sürücünün ehliyetine el konulmayan ya da ceza puanı eklenmeyen 65/1-b(e) trafik cezası, aracın işleteni ile yük gönderene güncel tutarı ile tatbik edilir. Bu doğrultuda 65/1-b(e) maddeli trafik cezasının 2023 yılındaki güncel tutarı açıklanmalıdır. Aracın işleteni ve yük gönderen kişi 65/1-b(e) trafik cezası tutarı olan 22.373 TL'yi ödemekle yükümlüdür. 65/1-b(e) trafik cezası tutarı için hesaplanan %25 indirimli tutarı yani 16.779,75 TL'yi ödemek isterlerse 15 gün sınırını aşmamalıdır. Yani erken ödeme indiriminde yararlanılabilmesi için 65/1-b(e) trafik cezasının da diğer idari para cezaları gibi 15 gün içerisinde ödenmesi beklenir.