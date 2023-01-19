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  4. 65/1-b(a) trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 65/1-b(a) trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

65/1-b(a) trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 65/1-b(a) trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

15.01.2023 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik Ceza Rehberi kapsamında yer alan trafik cezası maddelerinin her birinin ihlal konusu farklıdır. Bu doğrultuda 65/1-b(a) trafik cezasının içeriği ve güncel tutarı hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi vardır. Söz edilen bu trafik cezası temelde azami yük ağırlığının aşılması ile ilişkilidir. Ancak bu trafik cezasının tatbik edildiği kişilerin bilmeleri gereken detaylı hususlar da mevcuttur. Peki, 65/1-b(a) trafik cezası nedir ve kimlere uygulanır?

65/1-b(a) trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 65/1-b(a) trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Aracın azami yüklü ağırlığının aşılması durumunda sorumlu kişilere belli başlı trafik cezaları uygulanır. Bu trafik cezaları arasında yer alan 65/1-b(a) maddesinin de 2023 yılından itibaren ceza tutarı güncellenmiştir. Söz konusu trafik cezası yük gönderenlere ve ilgili kurala uymayan aracı işletenlere tatbik edilir. 15 gün içerisinde yani erken ödeme indirimi kapsamında miktarı %25 oranında azaltılan bu trafik cezasına yönelik detaylı bilgilerin de sunulması gerekir.

65/1-b(a) trafik cezası nedir?

Bir aracın azami yüklü ağırlığı trafik yönetmeliği tarafından belirlenen sınırda olmalıdır. Yani 65/1-b(a) trafik cezası maddesi ihlalin konusu aracın azami yüklü ağırlığının belli bir oranda aşılmasıdır. Dolayısıyla aracın izin verilen azami yüklü ağırlığının %3,75 + 500 kg'dan %10 oranında daha fazla olması sorumlu kişilere 65/1-b(a) trafik cezasının tatbik edilmesini gerektirir.

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65/1-b(a) trafik cezası kimlere uygulanır?

65/1-b(a) trafik cezası maddesi ihlalin konusu, izin verilen azami yüklü ağırlığın %3,75 + 500 kg'dan %10 oranında aşılması durumunda uygulanan cezadır. Dolayısıyla 65/1-b(a) trafik cezasının uygulandığı kişiler, bu kurala uymayan işletenlere ve yük gönderenlerdir. Bu trafik cezasını 15 gün içerisinde indirimli olarak ya da daha sonra toplam tutarıyla ilgili kurumlara ödemelidir. 65/1-b(a) trafik cezası maddesi ihlalin konusu uygulanmasına yönelik diğer hususlar ise aşağıdaki gibidir:

  • Aracın işleteni ile yük gönderen kişi aynı olduğu zaman, hem işleten hem de yük gönderen için belirlenen ceza yerine öngörülen cezalardan yalnızca bir tanesi uygulanır.
  • Yük gönderen birden fazla kişi mevcut ise işleten ve gönderen için öngörülen trafik cezası tutarının tamamı aracı işletene uygulanır.
  • 65/1-b(a) trafik cezasının tatbik edildiği yük gönderen saptanamadığı zaman yalnızca aracı işleten kişiye ceza uygulanır. Ancak bu durumda işletene gönderen için geçerli olan idari para cezası yansıtılmaz.

65/1-b(a) trafik cezası tutarı nedir?

2023 yılından itibaren her bir trafik cezasının güncel tutarı duyurulmuştur. Aracın azami yüklü ağırlığının belli bir oranda aşılması ile alakalı olan 65/1-b(a) trafik cezası tutarı 3.711 TL olarak belirlenmiştir. Diğer trafik cezaları gibi bu idari para cezası da 15 gün içerisinde %25 indirimli olarak ödenebilir. Yani 15 gün içerisinde indirimli 65/1-b(a) trafik cezası tutarı 2.783,25 TL olmaktadır.

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