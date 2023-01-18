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65/1-b(c) trafik cezası nedir? 65/1-b(c) trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

15.01.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir aracın toplam yüklü ağırlığının aşılması hem aracın hem de trafikte hareket hâlinde olan sürücülerin zarar görmesine neden olabilir. Dolayısıyla trafik yönetmeliği tarafından belirlenen aracın yüklü ağırlığı sınırlarının aşılmaması gerekir. Aksi takdirde bu kuralları ihlal eden sorumlu kişilere 65 maddesi kapsamındaki trafik cezaları uygulanır. Bu trafik cezaları kapsamında yer alan 65/1-b(c), aracın işletenine ve yük gönderene tatbik edilir. 65/1-b(c) trafik cezasının güncel tutarı nedir?

65/1-b(c) trafik cezası nedir? 65/1-b(c) trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Araç işleten ve yük gönderen kişiler trafik yönetmeliği tarafından belirlenen aracın yüklü ağırlığı sınırına dikkat etmelidir. Planlamalar buna göre yapılmazsa aracın yüklü ağırlığının sınırı aştığı görüldüğü takdirde sorumlulara trafik cezası tatbik edilir. Bu kapsamda sorumlulara tatbik edilen trafik cezalarından biri de 65/1-b(c) maddeli idari para cezasıdır. Söz konusu trafik cezası 15 gün içerisinde tatbik edildiği kişiler tarafından %25 indirimli olarak ödenebilir. Ancak erken ödeme indirimi süresini kaçıran kişiler bu trafik cezasının toplam tutarını ödemekle yükümlüdür.

65/1-b(c) trafik cezası nedir?

Yük gönderen ve araç işleten sorumlu kişiler aracın yüklü ağırlığının belirlenen sınırı aşmamasına özen göstermelidir. Çünkü bu kurala uyulmaması sonucunda trafik kazalarına ya da araç ile ilişkili ciddi sorunlara sebebiyet verilebilir. Bu bağlamda 65/1-b(c) trafik cezası maddesi ihlalin konusu aracın azami yüklü ağırlığını %3,75 + 500 kg'dan %20 oranında aşmak olarak belirtilebilir. Sürücülere uygulanan bir trafik cezası olmadığı için 65/1-b(c) maddesinin ceza puanı yoktur. Ayrıca 65/1-b(c) trafik cezası maddesi ihlalin konusu kapsamında sürücü, aracın işleteni ya da yük gönderen kişi değilse ehliyetine de el koyulmaz.

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65/1-b(c) trafik cezası kimlere uygulanır?

Aracın izin verilen yüklü ağırlığının aşılması ile ilişkili bir trafik cezası olan 65/1-b(c) trafik cezası maddesi ihlalin konusu detayları sıklıkla araştırılan konulardandır. Çünkü bu detayların belirtilmesi ile birlikte söz edilen trafik cezasının kimlere uygulandığı da açıklanmış olacaktır. 65/1-b(c) maddeli trafik cezasının uygulandığı sorumlu kişiler ise aşağıdaki gibidir:

  • Aracın işleteni ile yük gönderen aynı kişi ise bu iki ayrı sorumlu için belirlenen trafik cezası tutarının yalnızca bir tanesi uygulanır.
  • Birden fazla yük gönderen kişinin olduğu durumlarda hem işletene hem de gönderene uygulanacak olan idari para cezasının tamamı işletene uygulanır.
  • Söz konusu cezanın sorumlularından olan yük gönderen tespit edilemediği zaman yalnızca aracın işletenine idari para cezası uygulanır. Ancak bu durumda araç işletenine yük gönderen için geçerli olan trafik cezası uygulanmaz.

65/1-b(c) trafik cezası tutarı nedir?

Trafik cezalarının güncel tutarları her sene Trafik Ceza Rehberi kapsamında duyurulur. Bu doğrultuda 65/1-b(c) trafik cezası tutarı güncel olarak kaç TL olduğu net bir şekilde belirtilebilir. Aracın azami yüklü ağırlığının belli sınırdan %20 oranında daha fazla olması durumunda sorumlu kişilere tatbik edilen 65/1-b(c) trafik cezası tutarı 11.168 TL'dir. Sorumlu kişiler bu cezayı 15 gün içerisinde ödemek istedikleri takdirde ise %25 oranındaki erken ödeme indiriminden yararlanabilir. Yani bu trafik cezasının %25 indirimli olarak hesaplanan 65/1-b(c) trafik cezası tutarı olan 8.376 TL, 15 gün içerisinde ilgili kurumlara yatırılabilir.

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